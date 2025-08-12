Anziano muore dopo essersi allontanato da una casa di riposo: la Procura apre un’inchiesta

Genova. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla morte di un anziano, avvenuta lo scorso fine settimana, dopo che l’uomo si era allontanato da una Rsa genovese.

L’uomo G. P. , 89 anni, era uscito dalla struttura dove era ricoverato, probabilmente in stato confusionale. Era stato trovato ferito per strada e portato in ospedale al Galliera.

Dopo le cure del caso era stato dimesso e riportato nella struttura ma le sue condizioni si sono aggravate così l’anziano era stato nuovamente portato al Galliera dove è deceduto nella notte tra sabato e domenica.

La denuncia dei famigliari: “Doveva essere sorvegliato”

I parenti dell’anziano hanno presentato un esposto ai carabinieri della stazione di San Giuliano sostenendo che il loro congiunto avrebbe dovuto essere vigilato. La pm Paola Calleri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

L’inchiesta è stata riassegnata alla collega Gabriella Dotto del gruppo fasce deboli, che domani alle 12, darà l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia.

Il wandering

In gergo medico quello che è accaduto – ma sarà l’inchiesta a stabilirlo così come le eventuali responsabilità della struttura – potrebbe essere stato un evento di wandering , un particolare comportamento che colpisce i pazienti affetti da una grave perdita delle funzioni cognitive come, ad esempio, la demenza oppure la malattia di Alzheimer. L’anziano in questi casi abbandona le aree sicure, che possono essere la propria abitazione, un ospedale o una casa di cura, vagando e perdendo completamente la capacità di orientarsi. Le cause possono essere molteplici e le conseguenze, come in questo caso, possono essere fatali in persone già molto fragili.