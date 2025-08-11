Anziana sale sul monte per vedere le stelle cadenti ma si infortuna sul rientro

Liguria. Era salita sul monte Porcile, nel Comune di Maissana, tra la provincia di Genova e La Spezia, con altre persone per osservare lo spettacolo delle stelle cadenti ma scendendo dalla vetta per tornare all’auto, è finita con un piede in una fossa e si è infortunata.

Per una donna di 78 anni, residente a Lavagna, sono scattati i soccorsi che si sono conclusi intorno alle 4 di questa mattina.

Inizialmente era stata attivata solo la pubblica assistenza di San Pietro Vara che ha raggiunto l’anziana – per lei traumi tra il ginocchio e la tibia destra oltre alla caviglia sinistra – ma a seguire, visto che il punto dell’infortunio era su sentiero, sono intervenuti anche soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco.

I militi hanno immobilizzato la donna con steccobende agli arti feriti. Successivamente l’hanno trasferita su barella spinale iniziando la discesa verso la strada. Quindi il gruppo è stato raggiunto da soccorso alpino con infermiera e vigili del fuoco.

All’arrivo di tutti i soccorritori la paziente è stata imbarellata su barella portantina e trasportata fino a dove erano arrivati i mezzi di soccorso fuoristrada. Portata la paziente sulla strada sterrata, veniva caricata su barella campagnola dei vigili del fuoco per il trasporto fino al passo del Biscia dove ad attendere c’era parcheggiata l’ambulanza della pubblica assistenza di San Pietro Vara. La donna è stata portata per accertamenti all’ospedale di Lavagna.