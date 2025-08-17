  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Violenza

Ancora far west sui bus Amt, rissa sulla linea 1 a Cornigliano: intervengono i carabinieri

Piccardo (Fna Ugl): "La sicurezza è un optional". Sulla stessa linea sfondati i finestrini all'alba

Generico agosto 2025

Genova. Ancora scene di far west a bordo dei bus Amt. Questa mattina un mezzo in servizio sulla linea 1 è stato costretto a fermarsi per una rissa scoppiata a bordo tra diverse persone.

È successo sul ponte di Cornigliano, mentre il bus viaggiava in direzione centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri in forze, ma nel frattempo le persone coinvolte nella violenza si sono allontanate. In corso le indagini per risalire ai responsabili.

“La sicurezza è un optional, noi abbiamo fatto diversi scioperi su questo tema – interviene Roberto Piccardo, segretario regionale della Fna Ugl, denunciando l’accaduto -. La vecchia amministrazione ha stilato un accordo sicurezza, per noi incompleto e scarno, motivo per cui non abbiamo firmato”.

Sempre sulla linea 1, spesso teatro di episodi di criminalità, all’alba di domenica sono stati rotti alcuni finestrini.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.