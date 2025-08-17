Ancora far west sui bus Amt, rissa sulla linea 1 a Cornigliano: intervengono i carabinieri

Genova. Ancora scene di far west a bordo dei bus Amt. Questa mattina un mezzo in servizio sulla linea 1 è stato costretto a fermarsi per una rissa scoppiata a bordo tra diverse persone.

È successo sul ponte di Cornigliano, mentre il bus viaggiava in direzione centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri in forze, ma nel frattempo le persone coinvolte nella violenza si sono allontanate. In corso le indagini per risalire ai responsabili.

“La sicurezza è un optional, noi abbiamo fatto diversi scioperi su questo tema – interviene Roberto Piccardo, segretario regionale della Fna Ugl, denunciando l’accaduto -. La vecchia amministrazione ha stilato un accordo sicurezza, per noi incompleto e scarno, motivo per cui non abbiamo firmato”.

Sempre sulla linea 1, spesso teatro di episodi di criminalità, all’alba di domenica sono stati rotti alcuni finestrini.