Amt, il 28 agosto assemblea dei soci con nuovo cda e presidente: Berruti in pole

Genova. Nuovo cda e nuovo presidente Amt presto in arrivo. E’ stata fissata al 28 agosto l’assemblea dei soci di Amt Genova che sarà chiamata a formalizzare le dimissioni dei vertici, presentate a luglio in seguito al deflagrare della bufera sui conti dell’azienda di trasporto pubblico. Nella stessa riunione i soci ufficializzeranno la nomina del nuovo board.

Scade oggi, 19 agosto, infatti, il bando di avviso pubblicato dal Comune di Genova per la nomina di tre membri del cda. Il resto del consiglio è appannaggio della Città metropolitana e degli altri Comuni soci. Mentre sta alla sindaca, Silvia Salis, la decisione sulla nomina di chi sarà il nuovo presidente di Amt Genova, chiamato a prendere il posto di Ilaria Gavuglio (che resta, però, nel suo ruolo di direttrice generale).

Il nome considerato “in pole” per la presidenza di Amt Genova è quello di Federico Berruti. L’ex sindaco di Savona (dal 2006 al 2016), 58 anni, è rimasto fuori dalla politica per lungo tempo dedicandosi principalmente alla sua attività professionale di commercialista e alla docenza universitaria (alla Bocconi di Milano).

Più recentemente era tornato in scena, in occasione delle elezioni regionali 2024, come coordinatore della lista civica di Andrea Orlando. Considerato di area renziana, conosce Silvia Salis da prima della sua scesa in campo. Il suo profilo unisce aspetti tecnici e politici, caratteristiche imprescindibili per chi venga chiamato a gestire un’azienda in difficoltà quale è oggi Amt.

Con il ricambio di vertice sarà poi concretizzato il piano d’azione economico che sarà, tra le altre cose, basato su una revisione della politica tariffaria in scadenza, comunque, il 30 settembre. Tra le ipotesi, quella dell’introduzione di un mini-abbonamento annuale da alcune decine di euro per gli over 70 e gli under 14, che oggi viaggiano gratis. Oppure del ridimensionamento di altre gratuità oggi in vigore per i residenti in provincia di Genova come quelle sulla metropolitana e impianti verticali.

Il 23 luglio scorso, la precedente assemblea dei soci, aveva approvato le “linee guida” che mettono al sicuro stipendi e pagamenti ai fornitori per tutta l’estate, in attesa della presentazione di un piano vero e proprio che dovrà avvenire entro il 15 ottobre. Il Comune si è impegnato ad avviare una ricapitalizzazione.