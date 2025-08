Isola ecologica al Lagaccio, oltre i rifiuti un’area verde per il quartiere ma la protesta non si placa

Genova. “Ci state solo indorando la pillola”, “Costruire un centro di raccolta rifiuti vicino a un centro polisportivo e a un parco giochi per bambini è insensato”, “Lo facessero a Nervi o ad Albaro”. Sono alcune delle contestazioni arrivate da alcuni dei cittadini che hanno partecipato, come pubblico, nel pomeriggio, alla commissione del municipio Centro Est dedicata al progetto dell’isola ecologica e del polo per l’economia circolare di Amiu in via Bartolomeo Bianco, al Lagaccio.

Un mese dopo un’accesa assemblea pubblica il tema è stato affrontato in una sede istituzionale. Il presidente della commissione, Davide Toso, in apertura di seduta ha ribadito la contrarietà del territorio all’intervento finanziato da fondi Pnrr. Alla commissione presente anche la presidente del municipio Centro Est Simona Cosso, le assessore comunali ad Ambiente e rifiuti e Urbanistica, Silvia Pericu e Francesca Coppola, e l’ex presidente del municipio Andrea Carratù.

I dettagli del progetto del polo Amiu è stato illustrato da due tecnici dell’azienda partecipata, Carlo Senesi, responsabile impianti smaltimento di Amiu, e Andrea Mariani, responsabile Amiu isole ecologiche. Sono stati loro a spiegare che l’isola ecologica sarà aperta solo a privati cittadini e che avrà un afflusso inferiore a quello della Volpara (110 ingressi su 11 ore, sono 90 a Pra’ o Pontedecimo, 6 ritiri di camion al giorno, 4 nei centri più piccoli).

Mariani ha spiegato che il materiale conferibile sarà costituito da rifiuti ingombranti, raee, materiale in ferro, piccoli detriti, olii esausti, che i cassoni saranno chiusi e il rifiuto non sarà lavorato in loco quindi senza il rischio di miasmi o percolato. L’ingresso avverrà attraverso identificazione.

Carlo Senesi ha ricordato alcuni passaggi sulla storia del progetto, tra varianti in corso di progettazione, vincoli legati al rischio idrogeologico e compatibilità con il nuovo parco giochi. “Il progetto va completato entro giugno 2026, quindi siamo in leggero ritardo e dobbiamo correre o rischiamo di perdere il finanziamento Pnrr”. E’ stato ancora Senesi ad anticipare che a monte del centro, sul lato ponente, ci sarà spazio per un’area verde “da destinare ad attività sportive o associazioni”. Oltre all’isola ecologica ci sarà anche un centro del riuso del format Surpluse, simile a quello di via Bologna, una sorta di centro di scambio di oggetti e materiale recuperabile, probabilmente con un focus sulle attrezzature sportive, vista anche la localizzazione. Il centro sarà dato in gestione a un’associazione attraverso bando.

Le assessore Silvia Pericu e Francesca Coppola hanno ribadito che il progetto è stato avviato “malgrado la volontà dell’attuale giunta, l’aggiudicazione dei lavori è del 23 maggio, tre giorni prima del voto – ha ricordato Pericu – l’opera è eseguibile perché è stata progettata in maniera molto chiara, al contrario di altre opere non finanziate pienamente e non cantierabili”.

Francesca Coppola si è detta “sconfortata” e ha dichiarato che a oggi non esiste “possibilità di manovra, la sola possibilità che abbiamo è dialogare con voi, trovare soluzioni insieme per risolvere i bisogni del quartiere, esserci, presidiare e capire quale possa essere il male minore. In questi 45 giorni di amministrazione abbiamo cercato qualsiasi cavillo per tornare indietro ma non c’è stata possibilità di tornare indietro”.

Coppola è anche stata protagonista di un acceso botta e risposta con l’ex presidente di municipio Carratù che ha accusato il centrosinistra di avere raccontato menzogne sul progetto nel passato, all’opposizione, e di continuare a farlo adesso – “cadono le maschere” – e in particolare Avs, il partito di Coppola, per una presunta contrarietà alle isole ecologiche.

L’assessora della giunta Salis ha risposto: “Da Verde, non sono contraria alle isole ecologiche, sono contraria al metodo che avete utilizzato per calare questo progetto dall’alto, per il quale ora siamo noi a metterci la faccia e prenderci gli insulti dei cittadini, quando sappiamo benissimo che la collocazione ideale per l’isola ecologica sarebbe stata più a monte, e invece si è deciso di metterla in quello spazio per un motivo ben preciso”. L’accusa, non troppo velata, è che la passata amministrazione del centrodestra abbia scelto quell’area di via Bianco per procedere con lo smantellamento del centro sociale Tdn.

Tra le critiche sollevate sul progetto anche quello di Luca Dore, consigliere del Pd: “Pensavamo che questo centro fosse dedicato solo ai cittadini del municipio Centro Est ma ci pare di capire che sarà al servizio di tutta la città”. La risposta è arrivata da Carlo Senesi di Amiu: “Non è possibile limitare in base all’indirizzo di residenza ma è ovvio che arriverà a conferire chi abita più vicino”.

Controcorrente l’intervento di Massimiliano Massa, consigliere di minoranza in Orgoglio Genova Bucci Noi Moderati, che ha ipotizzato per il Lagaccio un “cambiamento positivo, come avvenuto con altri progetti che si sono susseguiti negli anni” ma ha chiesto che siano apportati miglioramenti al progetto, ad esempio in tema di mobilità: “Su quelle strade, percorse da ragazzi che vanno a giocare a hockey o calcio o da famiglie con bambini, non ci sono marciapiedi”. Le assessore hanno rivelato di avere dato mandato agli uffici di procedere con l’individuazione di una soluzione “a raso” per mettere in sicurezza i camminamenti senza eliminare parcheggi.

L’ultimo intervento è stato quello della portavoce dei comitati dei genitori dei ragazzi che frequentano le attività sportive di Lagaccio e Oregina: “Questa scelta è sbagliata dal punto di vista urbanistico e sociale e peggiorerà la vivibilità del cantiere”. Il comitato è tornato a chiedere la costruzione, al posto dell’isola ecologica, di un palazzetto per il basket. Ma l’ipotesi era già stata esclusa in passato a causa dei vincoli idrogeologici dell’area.