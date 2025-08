Amiu “personale sotto attacco”, Usb insorge: “Basta numeri e dichiarazioni a vuoto”

Genova. In un clima sempre più teso, Amiu si trova al centro di un “dibattito acceso”, fatto di dichiarazioni e accuse che, secondo il sindacato Usb Igiene Ambientale, non fanno altro che creare allarmismo tra i dipendenti senza proporre soluzioni concrete. In una nota stampa datata 30 luglio 2025, il sindacato lancia un duro attacco, bollando come “falsi” i principali argomenti sollevati contro l’azienda e i suoi lavoratori.

Secondo l’USB, le difficoltà di AMIU non derivano da un eccesso di personale. “Si fanno paragoni infondati con città completamente diverse”, afferma il sindacato, sottolineando che AMIU ora serve anche buona parte della Città Metropolitana, un territorio vasto e “complicato”. Al contrario, il sindacato sostiene che il personale operativo, quello che lavora “sulla strada e nella raccolta”, è “decisamente carente“.

Un altro punto contestato è quello relativo al costo della Tari e agli stipendi dei lavoratori. L’USB definisce “falso” che gli stipendi siano troppo alti, precisando che l’incremento economico totale per un operaio comune è di 121 euro. L’accusa si sposta invece sui dirigenti, a cui andrebbero “premi per obbiettivi che non si conoscono”, nonostante “risultati deludenti e progetti sbagliati”.

Nella nota, il sindacato esprime forte preoccupazione anche riguardo alla “nuova giunta” e ai suoi esponenti che “alludono a partner privati” per Amiu. L’Usb avverte che si tratta di una “solita illusione” e ricorda che “Amiu sta in piedi grazue ai lavoratori e nonostante gli errori aziendali e le non scelte delle amministrazioni”, si legge nella nota, che cita in particolare la mancata soluzione al problema della chiusura della discarica di Scarpino e la gestione della raccolta con i “mezzi bilaterali”.

Il comunicato stampa si conclude con un appello accorato: il sindacato invita “calda mente tuttu, assessori, azienda e partiti, a smetterla con numeri e parole in libertà” e a presentare “piani e proposte concrete” alla rsu e ai sindacati per risolvere i problemi di Amiu.