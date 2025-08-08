Studi medici e ambulatori aperti in Liguria anche nel weekend di Ferragosto

Genova. Studi medici e ambulatori aperti in tutte le Asl della Liguria nei giorni festivi e nel periodo di Ferragosto in Liguria secondo il piano approntato dalla Regione Liguria in collaborazione con le cinque Asl.

È stato dunque confermato l’accordo con i medici di medicina generale per le aperture di ambulatori e studi medici a Ferragosto in Liguria, strutture dedicate a pazienti con bassa complessità.

L’obiettivo è quello di offrire alla popolazione un punto di riferimento appropriato per l’assistenza e l’erogazione di prestazioni a bassa complessità gestibili negli ambulatori, per evitare così il congestionamento dei pronto soccorso con accessi impropri.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato con le asl, le aziende ospedaliere e i medici di medicina generale per garantire un presidio sanitario efficace durante il periodo di Ferragosto, attivando ambulatori e studi medici nei giorni festivi e a Ferragosto – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò – l’obiettivo è offrire ai cittadini un servizio di prossimità per le situazioni a bassa complessità, evitando accessi impropri ai pronto soccorso e assicurando un’assistenza più puntuale e adeguata al bisogno. Ogni territorio si è organizzato in base alle proprie caratteristiche, come già avvenuto con successo durante le festività natalizie e pasquali”.

Insieme alle asl, alle aziende ospedaliere, ai medici di medicina generale, è stato messo a punto il il piano che prevede alcune aperture di studi medici e ambulatori a Ferragosto ma anche già nel prossimo fine settimana.

Ogni asl e azienda ospedaliera si è organizzata a seconda delle caratteristiche del proprio territorio, così come già accaduto per le festività natalizie e per quelle del mese di aprile. Il servizio è totalmente gratuito per i pazienti residenti in Liguria.

Per accessi di utenti provenienti da altre regioni, il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta applica la tariffa prevista per la visita ambulatoriale.

Ambulatori e studi medici aperti nei giorni festivi e a Ferragosto

ASL 3 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

– Ambulatorio di prima accoglienza – Ospedale Gallino, Via O. Gallino 5, Genova Pontedecimo – Tutti i giorni 08-20 (accesso diretto).

– Ambulatorio “Mal di denti” – Palazzo della Salute di Fiumara – Sabato, domenica e festivi 08-12:30.

Ritiro numero entro le 11.30 alla portineria, primo piano stanza 42, con tessera sanitaria.

15 agosto

08-12

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova

• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova

• Distretto 12: Siciliano Beatrice – Via Fereggiano 47/1, Genova

• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco

14-17

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova

• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova

• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco

16 agosto

08-12

• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Carlotto Francesca – Via Ciro Menotti 19/1, Genova

• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova

• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova

• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova

• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli

14-17

• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova

• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova

• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova

• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova

• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli

17 agosto

08-12

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Gaggero Elena – Via Borzoli 13, Genova

• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova

• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova

• Distretto 13: Filimbaia Ruggero – Corso Europa 1130 cancello, Genova

14-17

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova

• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova

Aggiornamenti Asl3 a questo link

ASL 4 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

Casa di Comunità di Chiavari – “Il Medico di Tutti”

• Tutti i giorni feriali 08-20

• Attivo anche venerdì 15 agosto

Sestri Levante

• Tutti i pomeriggi 14-20 (eccetto 15 agosto)

• Sabato 08-12 e 14-17

• Domenica 08-12 (tranne 17 agosto)

Rapallo

• Giorni feriali 12-18

• Sabato 08-12 e 14-17

• Domenica 08-12 (tranne 09 e 17 agosto)

• 15 agosto: 08-12 e 14-17

ASL 1 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

Distretto di Ventimiglia

• Casa di Comunità di Bordighera – Via Aurelia 122 – Ambulatorio di Continuità Assistenziale attivo 24 ore su 24.

Distretto di Sanremo

09 agosto

• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 08-12

10 agosto

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 08-12

• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

15 agosto

• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 08-12

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17

16 agosto

• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12

• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17

17 agosto

• Zaharia Veronica – Piazza Colombo 4, Sanremo – 08-12

• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

Distretto di Imperia

09 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Buccelli Elena – Via Generale Ardoino 121, Diano Marina – 08-12

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 14-17

10 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

15 agosto

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

16 agosto

• Ghetti Giada – Via della Repubblica 29, Imperia – 08-12

• Bottino Marco – Via Sicilia 20, San Bartolomeo al Mare – 08-12 e 14-17

17 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

ASL 2 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

• Ospedale San Paolo di Savona

• Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Giorni e orari:

• Sabato 9 e domenica 10 agosto – 14-19

• Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto – 14-19

ASL 5 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

14 agosto

• 09-12 – Pietro Laterza – Via Provinciale 246, Arcola

• 15-18 – Cosetta Botta – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra

15 agosto

• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra

• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra

16 agosto

• 09-12 – Giovanni Frediani – Via Pisanello 5, Ameglia

• 15-18 – Maria Pia Ferrara – Via Castagno 1, Luni

17 agosto

• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra

• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra