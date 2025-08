Ambiente, Comune di Genova rinnova il protocollo di intesa con Plastic Free

Genova. Su proposta dell’assessora all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità ed Economia Circolare Silvia Pericu, la Giunta comunale ha deliberato il rinnovo del Protocollo di intesa “Plastic Free” con l’Associazione Plastic Free ODV Onlus.

L’accordo – della durata di cinque anni, rinnovabile e senza nuovi oneri finanziari per il Comune – consolida una partnership nata nel 2022 e volta a contrastare l’inquinamento da plastica, a tutelare il territorio e la biodiversità e mirata a promuovere tra i cittadini una cultura di sostenibilità.

Il documento prevede un insieme di azioni concrete in cui l’Amministrazione comunale, anche tramite il proprio Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS), afferente alla Direzione di Area Gestione del Territorio, metterà a disposizione competenze, spazi e canali istituzionali e curerà la promozione e il monitoraggio delle iniziative, garantendo il coinvolgimento di istituti scolastici, associazioni locali e gruppi di cittadini.

Già nel 2023 il Comune di Genova era stato insignito del premio “Plastic Free” da Plastic Free ODV, riconoscimento dell’impegno profuso nella raccolta e nella riduzione dei rifiuti plastici. In precedenza, la città aveva aderito al Manifesto #moNOuso promosso da ANCI per diminuire l’impiego di plastica monouso ed era entrata nella “Carta di Partenariato dell’Accordo Pelagos” per la salvaguardia del Santuario dei Cetacei, sottoscrivendo inoltre il Protocollo “Comuni amici delle tartarughe marine” insieme a Legambiente APS — ETS. Queste iniziative, unite alle attività di educazione ambientale del CEAS – come il progetto “Pelagos in città: un percorso di scoperta tra arte, scienza e ambiente” finanziato dal Ministero dell’Ambiente – hanno contribuito a radicare in Genova una coscienza ecologica solida e partecipata.

«Rinnovo con grande soddisfazione l’impegno del Comune di Genova nel contrasto all’inquinamento da plastica, estendendo la collaborazione con Plastic Free ODV Onlus per i prossimi cinque anni – afferma Silvia Pericu, assessora comunale all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità ed Economia Circolare -. Questo Protocollo rappresenta molto più di un semplice accordo formale: è la testimonianza concreta di quanto possiamo realizzare quando istituzioni e cittadini lavorano fianco a fianco. La pulizia di spiagge e parchi, i percorsi educativi nelle scuole, gli incontri nei quartieri e le piccole, grandi azioni quotidiane che coinvolgono centinaia di volontari sono i veri motori del cambiamento. Una città plastic free non si costruisce solo con le ordinanze o con la raccolta differenziata, ma soprattutto con la consapevolezza di ciascuno di noi, del rispetto per il proprio ambiente e dell’attenzione verso le nuove generazioni. Ringrazio Plastic Free ODV Onlus per la professionalità e la passione con cui opera da anni sul territorio e tutti quei cittadini – studenti, famiglie, associazioni – che non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Continueremo a investire in informazione, formazione e azioni concrete perché Genova sia sempre più un modello di sostenibilità, capace di coniugare bellezza, economia circolare e rispetto per il nostro mare».