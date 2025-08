Allerta gialla, forte temporale su Genova da Ponente a Levante. Bisagno ai livelli di guardia

Genova. Forte temporale fin dalle prime ore del mattino su Genova, dove a mezzanotte è scattata l‘allerta gialla emessa da Arpal per temporali valida in tutta la regione, con criticità a partire dal Ponente. Il Bisagno ha superato il livello di guardia in località La Presa, con un’improvvisa ondata di piena visibile nei quartieri a valle.

Diversi allagamenti segnalati a Pra’, Pegli e Multedo, ma anche Rivarolo e Bolzaneto in Valpolcevera. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile intorno alle 6.30, il rio Cantarena a Sestri Ponente ha superato la soglia idrometrica di pre-allarme. Dopo l’invito a prestare la massima attenzione l’emergenza è rientrato. Poi la cella si è spostata sulla Valbisagno e sul Levante, creando ulteriori allagamenti sulle strade.

La cella temporalesca che ha investito Genova (Windy.com)

Secondo i dati di Arpal sono caduti 86,2 millimetri di pioggia in un’ora sul Monte Gazzo, sopra Sestri Ponente, e a Pegli 67,2 millimetri. “La struttura, relativamente piccola ma molto intensa, è in lento spostamento verso est – segnalano gli esperti -. Le precipitazioni sono accompagnate da attività elettrica, possono dare luogo a danni puntuali causati dalle piogge più intense, locali grandinate di medie dimensioni e colpi di vento“.

A Pegli è stato chiuso al traffico (e poi riaperto) il sottopasso ferroviario di via Opisso. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Ponente cittadino per allagamenti, rami caduti e anche qualche blackout. In altre zone della città sono stati segnalati fenomeni di downburst, forti raffiche di vento verticali che si espandono in tutte le direzioni, accompagnate da grandine di piccole dimensioni. Una tromba marina si è formata verso le 7.30 davanti alla Foce.

La tromba d'aria al largo di Genova (foto rete nowcasting Limet)

Verso le 8.30, le intense precipitazioni che si sono concentrate sull’alta Val Bisagno (in un’ora 116,6 mm a Viganego, 107,6 a Bargagli) hanno fatto rapidamente innalzare gli idrometri a monte del Bisagno: a La Presa, nel comune di Bargagli, lo strumento ha superato il primo livello di guardia e ha raggiunto la soglia di pericolo, per poi scendere altrettanto rapidamente.

Su tutta la Liguria è stata diramata l’allerta gialla per temporali a partire dalla mezzanotte (tranne nell’Imperiese dove partirà alle 12) fino alle 18 di sera di sabato 2 agosto.

Sono previsti possibili temporali – anche intensi – su tutto il territorio regionale. I modelli si sono rivelati corretti: nelle prime ore del mattino era previsto un nucleo proprio sulla zona centrale della regione, in particolare sul Ponente genovese, mentre nel pomeriggio le precipitazioni dovrebbero concentrarsi sul Levante. Secondo Arpal ci saranno “temporali forti e organizzati accompagnati da forti raffiche di vento e con locali grandinate di piccole e medie dimensioni. Lo scenario attualmente più probabile vede i fenomeni in esaurimento in serata, con variabilità residua”.

“Il quadro previsionale risulta ancora incerto per la giornata di domenica, quando sarà possibile ancora instabilità sul centro levante, da valutare con le prossime uscite modellistiche – aggiunge Arpal – Previsto anche l’aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso ed onda lunga nella giornata di sabato su tutta la regione”.

Allerta a Genova, le disposizioni del Comune