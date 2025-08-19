Allerta arancione, le disposizioni del Coc: chiuso il sottopasso di Brin, stop al mercato di Terralba

Genova. Il Coc (centro operativo comunale) di Genova si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta arancione da parte di Arpal, ha messo in atto le azioni previste dal piano di protezione civile comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Tra le novità decise dal Coc al Matitone, la chiusura del sottopasso di Brin e la chiusura del mercato all’aperto di via Terralba-via Paggi-via Casoni.

Durante il periodo di allerta meteo idrologica arancione, dalle ore 7.00 alle ore 17.59 di mercoledì 20 agosto, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare: all’emanazione dello stato di allerta

– tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

– proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

– spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

All’entrata in vigore dell’allerta:

– tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

– limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città

– non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Le scuole di ogni ordine e grado – pubbliche e private – restano aperte e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai piani interni di emergenza. Sono sospese le uscite didattiche, anche se programmate. I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai piani interni d’emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

– i cantieri e gli scavi in alveo

– Loggia di Banchi, Cripta del Monumento ai Caduti, Museo della Lanterna

– le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Cervetto, Gallino

– i centri civici Staglieno

– i sottopassi pedonali

Sono sospesi i mercati bisettimanali di merci varie, che si svolgono nelle aree pubbliche limitrofe e via del Costo e via Tortosa

Divieto di sosta:

su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle ore 00.00 alle ore 06.59 di domani, mercoledì 20 agosto, e dalle ore 18.00 alle ore 23.59 di domani mercoledì 20 agosto, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.