Intervento

Si rompe un tubo, allagamento nei nuovi appartamenti del Waterfront

I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto e hanno constatato che a rompersi è stato uno dei tubi principali dell’acqua calda

allagamento waterfront appartamento

Genova. Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa per la rottura di un tubo in una delle nuove abitazioni del Waterfront di Levante, che ha causato l’allagamento dell’appartamento sottostante.

La segnalazione è arrivata agli operatori della vigilanza Valbisagno dopo le segnalazioni di alcuni residenti. I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto e hanno constatato che a rompersi è stato uno dei tubi principali dell’acqua calda.

Ingenti i danni, visto che è stato interessato anche l’impianto elettrico. Gli appartamenti del Waterfront non hanno termosifoni, caldaie e condizionatori: la temperatura viene regolata a pavimento tramite un sistema che sfrutta l’acqua di mare come sorgente per una pompa di calore. I pannelli fotovoltaici installati sul tetto garantiscono l’alimentazione elettrica degli spazi comuni.

