Alemante Friends, torna a Pra’ la 22esima edizione del Memorial Alessandro Mantero

Genova. Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate solidale genovese: il Memorial Alessandro Mantero, il torneo di beneficenza organizzato dall’associazione Alemante Friends, in programma ogni weekend dal 30 agosto al 27 settembre 2025 presso il Campo G. Ferrando di A.S.D. Praese – Fascia di Rispetto di Pra’.

Il Memorial Alessandro Mantero è giunto alla sua 22esima edizione, un mese di sport, amicizia, musica e solidarietà che dal 2002 unisce amici, sportivi e sostenitori nel ricordo di Ale Mante, scomparso a soli 24 anni, ma ancora oggi presente nel cuore di chi l’ha conosciuto e amato.

Dal suo sorriso è nata una missione: “fare del bene divertendosi”. L’evento ha la finalità di raccogliere fondi per l’acquisto di presidi medici destinati ad ospedali, enti e associazioni che operano nel mondo dell’infanzia.

Dal 2002, grazie alla generosità di partecipanti, sponsor e volontari, l’associazione ha già donato 929.587 euro. L’obiettivo? Raggiungere e superare la soglia di 1 milione di euro.

Alemante Friends nasce nel 2002 per tenere vivo il ricordo di Alessandro Mantero, attraverso il gioco,

la musica e il bene. Il torneo è la celebrazione della sua vita, del suo entusiasmo e della sua capacità

di unire le persone

Le squadre già formate possono iscriversi nelle seguenti categorie:

• Calcio a 7 maschile – Over 40 e Under 40

• Calcio a 5 femminile

scrivendo su whatsapp al numero +39 348 0090331 (Marco)

Durante il torneo…

• La leggendaria “PiSSa degli Alemante” – la pizza gigante da condividere con chi ami

• DJ Set con DJ Marva

• Animazione per bambini con ComiCrava