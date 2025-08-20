Albaro, grosso ramo cade sulle auto in sosta: chiusa (e riaperta) via Ricci in direzione ponente

Genova. Disagi questo pomeriggio in Albaro per la caduta di un grosso ramo, complice probabilmente il maltempo, nella zona verde tra via Bocchella e via Ricci.

È successo poco dopo le 14. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone, ma alcune auto in sosta sono state lievemente danneggiate.

Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco la polizia locale ha chiuso via Bocchella. Poi, una volta eseguita la prima messa in sicurezza, sono intervenuti gli operatori di Aster per effettuare verifiche più approfondite e sfrondare i rami ritenuti pericolanti. Per questo è stato necessario chiudere anche via Ricci in direzione ponente, all’altezza di piazza Leopardi. Il traffico privato è stato convogliato su via Monte Zovetto, possibili deviazioni anche per i mezzi pubblici.

La strada è stata riaperta al traffico poco prima delle 17.

Non si segnalano al momento altre criticità dovute al maltempo. L’allerta arancione per temporali resta in vigore fino alle 3 del mattino di giovedì.