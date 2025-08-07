  • News24
Tragedia

Morto al Gaslini il bambino di 9 anni colto da malore in spiaggia ad Albenga

Il piccolo è deceduto giovedì in ospedale. Era in vacanza con la famiglia: si era sentito male all'improvviso mentre giocava sotto il sole

Genova. Non ce l’ha fatta il bambino di 9 anni che due giorni fa, mentre si trovava in spiaggia ad Albenga con la famiglia, si era sentito male all’improvviso. Il piccolo è morto giovedì 7 agosto all’ospedale Gaslini di Genova, dove era stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva.

Il piccolo si era sentito male nel pomeriggio di lunedì, davanti a decine di bagnanti che avevano assistito alla scena, sotto shock. Stava giocando quando all’improvviso ha accusato un malessere: secondo quanto emerso potrebbe essersi trattato di un problema respiratorio acuto, forse aggravato dal caldo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto erano arrivati i sanitari della Croce Bianca di Alassio e l’automedica del 118. Dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari sulla spiaggia, il bambino era stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per poi essere trasferito in condizioni gravissime al Gaslini.

Nonostante i tentativi dei medici di provare a salvarlo, le sue condizioni non sono mai migliorate. Oggi la tragica notizia.

