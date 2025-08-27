  • News24
In mattinata

Albaro, pino a rischio crollo vicino alla scuola: abbattuto

I pompieri sono intervenuti inizialmente per tagliare alcuni rami pericolanti, ma quando hanno analizzato meglio la situazione hanno chiesto ad Aster di agire

Genova. Intervento di Aster e dei vigili del fuoco mercoledì pomeriggio per un pino marittimo che ha ceduto nei pressi della scuola primaria Govi, in via Cavallotti, in Albaro.

I pompieri sono intervenuti inizialmente per tagliare alcuni rami pericolanti dell’albero, ma quando hanno analizzato meglio la situazione hanno chiesto ad Aster di procedere con l’abbattimento immediato del pino a causa dell’elevato rischio di crollo in una zona frequentata ogni giorno da bambini e famiglie.

“In questi casi l’azienda non ha margini discrezionali – sottolinea Aster – seguiamo le disposizioni delle autorità competenti e su regia diretta della civica amministrazione per garantire la sicurezza pubblica”.

