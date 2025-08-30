Aces video award, gli studenti del Gaslini-Meucci premiati per “Uno slalom di emozioni”

Venezia. La Liguria, Regione Europea dello Sport 2025, è stata premiata oggi agli ACES International Video Awards 2025, nell’ambito della cerimonia ospitata allo Spazio Regione Veneto e Veneto Film Commission, in occasione della 82ª Mostra del Cinema di Venezia. La Regione ha ricevuto il Premio Speciale “Regione del Veneto” per il tema “Inclusione sociale e promozione del fair play”.

Il riconoscimento è stato assegnato al video “Uno slalom di emozioni”, realizzato dagli studenti della classe 1ª Servizi Culturali e dello Spettacolo dell’Istituto IPSIS Gaslini-Meucci di Genova, già vincitore del concorso regionale promosso da Regione Liguria nell’ambito di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.

La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti di 28 amministrazioni provenienti da 12 Paesi e 4 continenti, in occasione della quinta edizione del prestigioso contest internazionale, che valorizza la capacità delle realtà territoriali di raccontare i valori universali dello sport.

“Questo premio ci riempie di orgoglio perché premia non solo la creatività dei nostri studenti, ma anche l’impegno della Liguria nella promozione di uno sport accessibile, inclusivo e rispettoso delle diversità – commenta l’assessora regionale allo Sport Simona Ferro – Liguria 2025 non è solo un titolo, ma un’occasione concreta per valorizzare i nostri giovani e il territorio attraverso i valori più autentici dello sport”.

Il cortometraggio “Uno slalom di emozioni”, con la regia del professor Mario Galeotti, i testi della professoressa Paola Pini e la musica e voce di Valentino Vera, vede la partecipazione dell’atleta paralimpico Andrea Modica. Un lavoro corale che ha saputo distinguersi tra i 28 elaborati provenienti da realtà italiane e internazionali per la sua capacità di unire racconto, emozione e messaggi di inclusione.

“Il successo della Liguria agli Aces International Video Awards dimostra come i giovani sappiano raccontare con autenticità e passione i valori più veri dello sport – dichiara Vincenzo Lupattelli, presidente Aces Italia – questo riconoscimento è un segnale importante: lo sport non è solo competizione, ma anche inclusione, creatività e capacità di unire le comunità”.

Il riconoscimento sarà celebrato nuovamente a Genova, mercoledì 24 settembre 2025, presso il Cineclub Nickelodeon: in questa occasione, il video verrà premiato dal capofila di ACES Cinema (associazione Cineguida), alla presenza dell’assessore Simona Ferro e degli studenti dell’istituto Gaslini-Meucci.

Gli ACES International Video Awards – giunti alla quinta edizione e organizzati da ACES Italia in collaborazione con Overtime Festival – rappresentano un punto di riferimento internazionale per la narrazione sportiva e la diffusione dei suoi valori. Dopo la tappa veneziana, l’appuntamento sarà a Macerata, il 10 e 11 ottobre 2025, per la cerimonia finale che vedrà la proiezione di tutti i video partecipanti e l’assegnazione del Premio del Pubblico.