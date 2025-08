Abbonamenti Sampdoria, superata quota 15 mila

Genova. Ultime ore di prelazione per gli abbonamenti della Sampdoria 2025/2026, promossi con la campagna Noi siamo noi e la cifra di coloro che hanno confermato la scelta dell’anno scorso ha già superato quota 15 mila.



Questa sera si conclude la prima fase, mentre per chi era abbonato la scorsa stagione e vuole cambiare settore avrà tempo solo giovedì 7 agosto per farlo: dalle 10 alle 23.59.

La vendita libera, invece parte venerdì 8 agosto alle 10 e sarà aperta sino alle 23:59 di venerdì 22 agosto 2025. Eventuali posti liberi di Gradinata Sud saranno disponibili alla vendita solo online su sport.ticketone.it

Gli abbonamenti possono essere fatti online su sampdoria.ticketone.it (consigliato dalla società), alle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale, a SampCity, via XX Settembre 252r.

I prezzi, come già annunciato a inizio campagna, sono meno cari rispetto all’anno scorso.

L'immagine del post social con cui la Sampdoria ha comunicato il dato

I prezzi degli abbonamenti 2025/2026

Sono tutti diminuiti rispetto all’anno scorso.

Gradinata Sud: 184 euro (9,68 euro a partita); under 14: 99 euro

Gradinata Nord: 162 euro (8,53 euro a partita); rosa: 139 euro; under 21: 121 euro; under 14: 58 euro; under 6: 27 euro.

Distinti: 261 euro (13,74 euro a partita); rosa: 234 euro; over 60: 180 euro; under 14: 112 euro; under 6: 54 euro.

Tribuna inferiore: 648 euro (34,11 euro a partita); rosa: 558 euro; over 60: 468 euro; under 14: 225 euro; under 6: 112 euro

Tribuna d’onore: 1.620 euro (85,26 euro a partita).