Cosa cambia

Sull’A7 al via i lavori per il nodo di Busalla: uscita chiusa per un mese per chi arriva da Milano

Inizia alle 6 di lunedì mattina il “calvario” di chi abita o viaggia verso la Valle Scrivia: restringimento di carreggiata per chi è diretto verso sud

a7 cantieri busalla autostrade

Genova. Inizia alle 6 di lunedì mattina il “calvario” di chi abita o viaggia verso la Valle Scrivia. Sull’autostrada A7 partono infatti all’alba dell’11 agosto i lavori per la fase preliminare dell’intervento strutturale per il restyling dell’intero nodo di Busalla, che dall’autunno riguarderà l’ammodernamento delle gallerie Giovi e Campora.

Per un mese, e dunque sino all’11 settembre, verrà attivato un restringimento di carreggiata in direzione sud che comporterà la chiusura dell’uscita di Busalla per chi proviene da Milano in modalità continuativa.

In alternativa, si consiglia di uscire a Ronco Scrivia e percorrere la SP35 dei Giovi fino a Busalla.

Sulla parallela A26 Genova Gravellona-Toce, su cui verrà indirizzato il traffico, saranno sempre disponibili due corsie per ogni senso di marcia

Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che “garantirà nelle giornate e nelle fasce orarie in cui è previsto maggiore traffico un presidio aggiuntivo con la presenza di un mezzo di soccorso meccanico”.

