Genova. È stato riaperto soltanto alle 6.30 di venerdì mattina il tratto di A26 compreso tra l’allacciamento con A10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona, chiuso alle 23 di giovedì sera per consentire la bonifica e il ripristino dell’asfalto dopo l‘incendio scoppiato in seguito a un tamponamento tra due camion.

L’incidente era avvenuto nel pomeriggio di giovedì all’altezza del km 3, e i due mezzi pesanti avevano preso fuoco. Nel giro di poco tempo si era formata una lunghissima coda, e gli automobilisti erano rimasti bloccati sotto il sole per ore in attesa che il tratto riaprisse e tornasse nuovamente percorribile.

Lunghe code si erano formate anche sulla A10, sia verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, sia in direzione di Ventimiglia, a partire da Genova Prà fino al bivio con la A26. Nel tardo pomeriggio Autostrade ha istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata direzione sud per cercare di sbloccare la situazione.

Due i feriti, i conducenti dei camion, entrambi accompagnati all’ospedale Villa Scassi con ustioni diffuse.

Incendio in A26 e mezzo in avaria su A7: cronaca di un calvario

Quella di giovedì è stata una giornata da incubo sulle autostrade liguri, non soltanto a causa dell’incendio in A26, ma anche perché l’altra direttrice tra Genova e le regioni del Nord – la A7 – è rimasta intasata a causa di un mezzo pesante in avaria e al conseguente formarsi di code.

Camion in fiamme sull’autostrada A26

Sulla Genova – Serravalle, nel tratto compreso tra Genova Ovest e Busalla verso Milano si registrati fino a 7 km di coda con moltissime auto dirottate dai navigatori sulla viabilità ordinaria e il tortuoso passo dei Giovi. Va ricordato che l’uscita di Busalla è chiusa provenendo da Milano per lavori, e che l’uscita consigliata è Ronco Scrivia.

La situazione era peggiorata dalle temperature molto alte e dal traffico registrato sulle autostrade per le prime partenze per il fine settimana lungo di Ferragosto o le ferie e anche per i primi rientri. Tantissimi gli automobilisti bloccati in coda sotto il sole per ore, tra temperature altissime, necessità di acqua e poche notizie sul ripristino del traffico.

Il problema principale era che uno dei due camion continuava a bruciare, nonostante che i vigili del fuoco abbiano spento più volte le fiamme. L’incendio scoppiato sul camion, che trasportava mirtilli, è invece del tutto spento.