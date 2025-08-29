  • News24
Autostrada A12, dal 1 settembre nuovo cantiere tra Lavagna e Sestri Levante

Il cantiere prevede il transito su una sola corsia in direzione Livorno nei giorni dal lunedì al giovedì e sarà comunque sospeso nel periodo del Salone Nautico

Genova. Sulla autostrada A12 Genova-Sestri Levante, a partire da lunedì primo settembre nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante, in direzione Livorno, verrà installato un cantiere per consentire lavori per il potenziamento degli impianti delle gallerie.

La decisione è stata presa da Autostrade per l’Italia in accordo con Regione Liguria in considerazione dei diminuiti flussi di traffico previsti verso Livorno, per anticipare alcune attività del piano in corso su tutta la rete in concessione ad Autostrade per l’Italia.

Il cantiere prevede il transito su una corsia in direzione di Livorno. Resterà attivo solo dal lunedì alle 12 al giovedì alle 14 e verrà sospeso dal 18 al 23 settembre, in concomitanza con il Salone Nautico di Genova.

