A Ferragosto alba nel parco a Villa Durazzo Pallavicini a Pegli: come partecipare

Genova. Un’occasione unica quella che il parco di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova, offre per questo 15 agosto: la possibilità per un numero limitato di persone di sperimentare una passeggiata all’interno del parco all’alba: un evento eccezionale per attraversare i viali in solitaria e nella pace delle prime ore del mattino.
Si entrerà con il buio, dalle 4.30, per poter ammirare il sorgere del sole dal Castello del Capitano che quest’anno ha potuto riaprire all’ingresso del pubblico la Sala degli Stucchi con il nuovo pavimento a mosaico adesso di nuovo calpestabile.
Sarà quella la vera novità di quest’anno: si potranno ammirare i colori del viola e del blu delle vetrate colorate, riflessi sul nuovo pavimento, ricostruito fedele all’originale con 500 mila nuove tessere di mosaico.
La biglietteria aprirà alle 4.15 del mattino e si partirà alle 4.30 in compagnia della direttrice, Silvana Ghigino, che guiderà gli avventurieri alla scoperta del percorso del parco fino a giungere al Castello del Capitano.
Si riprenderà poi il cammino per chiudere l’anello del percorso esoterico-filosofico, passando per Lago Grande e Giardino di Flora. Alle 7.30, proprio come se ci si trovasse a essere degli abitanti della villa, la colazione sarà oﬀerta dalla direzione presso il bistrot interno, La Casa delle Tortore.
Il Parco aprirà poi regolarmente al pubblico a partire dalle ore 10, secondo il tradizionale orario festivo 10-19 (ultimo ingresso alle 18)
Alba di Ferragosto a Parco di Villa Durazzo Pallavicini
Evento su prenotazione
Venerdì 15 agosto
h. 4.15 Apertura biglietteria
h.4.30 Inizio passeggiata
h.7.30 Colazione.
Costo: 30 euro intero (ingresso con passeggiata e colazione inclusa), 18 euro bambini (7-18 anni).
Per info: info@villadurazzopallavicini.it. Per prenotazione: In biglietteria o a questo link (selezionare “Alba di ferragosto” dal menù a tendina).