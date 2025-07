Villa Gentile, lavori finiti a luglio: l’impianto sarà omologato e riaprirà ad agosto

Genova. “I lavori sulla pista di atletica del parco di Villa Gentile sono in corso e stanno rispettando il cronoprogramma, entro il prossimo 27 luglio il cantiere dovrebbe essere terminato con la nuova tracciatura delle corsie di gara. Dopo questa fase, la Fidal procederà alle verifiche e alla successiva omologazione della pista, che quindi riaprirà al pubblico entro la fine di agosto“.

Questa è la risposta portata in Sala rossa da Alessandro Terrile, vicesindaco con deleghe al bilancio, all’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Nicholas Gandolfo, che ha chiesto alla giunta dettagli sulla concessione, sui lavori e sulla gestione degli spazi pubblici relativi all’impianto.

“Per quanto riguarda la concessione – ha aggiunto Terrile – è scaduta lo scorso 30 giugno, ma ad oggi è in vigore una proroga tecnica per eseguire i lavori di rifacimento della pista, che come è noto sono dovuti ad un deterioramento della pista causato da un difetto chimico del fondo”.

“Soddisfatti di sapere che i lavori sono puntuali – risponde Gandolfo – ma resta la mancanza di risposte sull’utilizzo dei parcheggi pubblici dell’impianto, oggi chiusi, e alla fruibilità del parco pubblico, unico polmone verde della zona, anche questo chiuso con grave disagio per i residenti”. Una questione che era stata sollevata tempo fa da alcuni residenti della zona, e rilanciata da Genova24 su queste pagine.