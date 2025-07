Viabilità, code sul nodo autostradale genovese: ingorgo a Sampierdarena per porto e traghetti

Genova. Automobili e camion in coda all’uscita del casello di Genova Ovest, nella mattina di questo lunedì 21 luglio, per il forte afflusso di mezzi diretti ai varchi portuali merci e per i passeggeri dei traghetti.

La polizia locale questa mattina ha segnalato ingorghi, a partire dalle 7 circa a Sampierdarena, San Benigno e sulla tratta terminale dell’autostrada A7/A10.

Code anche per un mezzo in avaria sulla autostrada A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto.

Inoltre un incidente con un ferito ha creato alcuni problemi sulla A7 Genova Milano tra Bolzaneto e Busalla.