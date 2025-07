Genova. Via Fieschi è stata chiusa nella parte bassa, vicino all’incrocio con via XX Settembre, per la caduta di calcinacci sul marciapiede sottostante.

La chiusura è scattata poco dopo le 20. Nessuno è rimasto ferito, per pur miracolo visto che i calcinacci – parecchi – sono crollati proprio sul marciapiede: l’orario e la chiusura dei negozi hanno evitato la presenza di persone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno transennato la porzione di strada intorno al palazzo, e i vigili del fuoco. Intorno alle 21 l’ispezione era ancora in corso per capire se la riapertura sia sicura.