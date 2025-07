Via della Superba, dal primo agosto scatta la chiusura per sei mesi

Genova. Sei mesi di chiusura per via della Superba per consentire la realizzazione del collegamento tra via Pionieri e aviatori d’Italia, l’aeroporto Cristoforo Colombo e via ex Ilva.

L’arteria resterà chiusa a veicoli e pedoni dal primo agosto sino al 31 gennaio nel tratto compreso tra via della Superba, all’ingresso dell’ex posteggio Amiu di fronte alla stazione FS di Cornigliano, e via Pionieri e Aviatori d’Italia.

Nel tratto compreso tra via della Superba ingresso ex posteggio Amiu fronte Stazione FS Cornigliano fino all’intersezione via della Superba con la strada senza nome che conduce da un lato all’ingresso degli uffici ex Ilva e dall’altro alla rotonda d’Acri è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni fatta eccezione per i veicoli diretti e/o provenienti dagli accessi carrabili autorizzati presenti nel medesimo segmento stradale.

Contestualmente, all’imbocco del secondo segmento stradale, sono presenti le seguenti prescrizioni:

• limite massimo di velocità di 30 km/h;

• divieto di transito pedonale;

• divieto di transito ai velocipedi;

• divieto di transito ai motocicli e ciclomotori;

• divieto di sorpasso;

• divieto di fermata.