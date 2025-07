Urbanistica, approvate le linee guida regionali sul decreto Salva Casa

Genova. Regione Liguria ha ufficialmente approvato oggi, tramite decreto direttoriale, le “Linee guida regionali di indirizzo e coordinamento sul Decreto Salva Casa”. Si tratta di uno strumento operativo condiviso che ha l’obiettivo di garantire uniformità interpretativa del suddetto decreto su tutto il territorio regionale semplificando, al contempo, le procedure al fine di sostenere cittadini, amministrazioni locali, operatori pubblici e privati nell’attuazione delle nuove disposizioni.

Le linee guida sono state sviluppate dagli uffici regionali in esito alle istanze di interesse generale emerse dalla serie di confronti sul territorio promossi dall’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola.

“Con il nostro tour nelle quattro province ligure abbiamo coinvolto oltre mille persone interessate al processo edilizio. Da qui l’impegno, mantenuto con celerità ed efficacia, di predisporre linee guida puntuali. Forniamo dunque uno strumento atteso che ha il duplice obiettivo di assicurare una corretta applicazione del Decreto Salva Casa e di dare all’ente regionale un ruolo di coordinamento attivo per trasformare questa opportunità normativa in concreto miglioramento della qualità di vita. In questo modo Regione Liguria vuole confermarsi leader a livello italiano per semplificazione e innovazione in campo urbanistico dando seguito a quanto portato avanti in questi anni, come la legge regionale sui sottotetti o quella sulla rigenerazione urbana. Vogliamo fornire risposte utili per far fronte alla crescente domanda abitativa promuovendo e supportando, soprattutto, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo con, allo stesso tempo l’obiettivo di dare lavoro e, di conseguenza, far crescere il territorio ligure”.

Le linee guida regionali di indirizzo e coordinamento sono disponibili sul sito della Regione Liguria.