Un b2b dedicato ai produttori e agli operatori in occasione dei 30 anni del Premio Leivi

Genova. Un’occasione unica per mettere in comunicazione le realtà della filiera olivicola – olearia locale: un b2b dedicato al mondo dell’olio extra vergine di oliva Riviera Ligure DOP che ha visto confrontarsi produttori e operatori di settore del circuito Gourmet.

All’interno della Sala Corte di Camera di Commercio di Genova, è stato organizzato un momento di conoscenza e scambio per 7 produttori aderenti al Consorzio di Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva Riviera Liguri DOP e 21 tra aderenti ai marchi di certificazione geografica Gourmet, tra ristorazione, bartending, caffetterie e catering. A seguire, ulteriore approfondimento delle tecniche di degustazione a cura dei capo panel Francesco Bruzzo e Cristina Borgogni, in occasione del trentennale del Premio Leivi, previsto nella cittadina del Levante per il prossimo 20 luglio.

Cambiamento del clima, annate buone (come quella 2024/2025) e meno buone come quelle precedenti, le iniziative per la tutela del territorio e i progetti sul futuro del comparto: a margine del momento dedicato al b2b, diverse sono state le occasioni di confronto su tematiche che sono sempre più care al settore, sentinella del nuovo andamento climatico, vero presidio del territorio.

“Si tratta di momenti virtuosi, dove le Istituzioni si mettono in prima linea per favorire la conoscenza di queste importanti produzioni attraverso la voce diretta dei protagonisti” sostiene Giorgio Lazzaretti, Direttore del Consorzio di Tutela “: vedere un Ente quale Camera di Commercio di Genova schierarsi nel divulgare le qualità delle produzioni Riviera Ligure DOP, è atto degno di encomio. Abbiamo infatti tutti una grande responsabilità nel raccontare l’olio extravergine di oliva e farlo attraverso la qualità, la tracciabilità e l’origine locale del prodotto in etichetta è un modo giusto che dà valore a tutto il territorio, alle sue comunità e a tutti i settori economici come dimostrano le sempre più diffuse iniziative di turismo DOP. Parliamo di una produzione che coinvolge 441 attività tra produzione, trasformazione e confezionamento, con una produzione di 7.600 q, di cui 4.000 già immessi in commercio con il collarino giallo del Consorzio di tutela.

“L’iniziativa in Camera di Commercio è stata pensata come un momento di incontro tra i produttori di Olio D.O.P. Riviera Ligure del nostro territorio, partecipanti al concorso Premio Leivi 2025 e gli imprenditori aderenti al circuito Genova Gourmet, in tutte le sue declinazioni, dai ristoranti, al catering, alla caffetteria e ai bartender. Rappresenta un’occasione pratica per favorire sinergie, confronti diretti e promuovere una maggiore consapevolezza sul valore della filiera olivicola D.O.P. ligure attraverso le imprese Genova Gourmet, veicolo diretto di promozione dell’agricoltura di qualità verso i clienti dei locali Genova Gourmet” dice Paolo Corsiglia, membro di giunta della Camera di Commercio di Genova in rappresentanza del comparto agricolo.

