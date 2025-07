Ultimo grido per Gaza, in centinaia in piazza a Genova per “rompere il silenzio”

Genova. In centinaia a Genova hanno raccolto domenica sera l’appello Ultimo grido per Gaza, campagna nazionale contro la guerra lanciata Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Tomaso Montanari, Francesco Pallante ed Evelina Santangelo. L’invito era quello a “fare rumore” in ogni modo possibile per la popolazione palestinese devastata dal conflitto, per esprimere “dolore, dissenso e rifiuto alla de-umanizzazione”.

L’appuntamento in serata era a Music for peace, associazione tra le più attive finora per far giungere aiuti a Gaza, che aveva chiesto di essere presenti “in massa”. Sul marciapiede dell’elicoidale sono stati posati lumini e candele, poi alle 22 è iniziato il “rumore” con pentolini, fischietti, percussioni e ogni strumento utile per “rompere il silenzio”. Tante ovviamente le bandiere palestinesi, alcune indossate a mo’ di mantello, e quelle arcobaleno della pace.

“Dimostriamo tutti e tutte che siamo esseri umani e che vogliamo un mondo diverso – l’appello lanciato da Music for peace -. Sarebbe bellissimo che tutti i cittadini e tutte le cittadine del mondo invadessero le strade, come è successo in varie città dell’Europa e non solo. Il mondo cambia con le nostre azioni, non solo con i like o i messaggi. Il profitto e gli interessi, l’ego e il mio, non possono prevaricare l’umanità”.

Iniziative a macchia di leopardo sono andate in scena sul territorio metropolitano, come sul lungomare di Arenzano. Alcuni parroci hanno risposto all’invito di far suonare le campane, come quello di San Pietro di Savignone.

“Che ci sentano fino a Gaza: perché sappiano di non essere soli – recitava l’appello originale -. Che ci sentano nei palazzi del potere italiano: perché lì sappiano, invece, che sono soli; e che la verità ha il potere di fracassare il silenzio dei complici e dei vili. Ci sentiamo impotenti di fronte all’enormità di quel grande campo di concentramento in cui Israele ha trasformato Gaza. Lo saremo davvero solo se rimarremo muti di fronte allo scandalo della fame usata come arma di sterminio di massa: ma noi, il popolo dei sudari, delle luci, delle sanzioni popolari, non ci fermiamo. Non rimarremo in silenzio, mentre la gente di Gaza viene sterminata“.

L’iniziativa ha incassato anche l’adesione formale dei partiti di maggioranza in Comune a Genova: domani a Palazzo Tursi verrà votata una mozione che impegnerà la giunta Salis a farsi promotrice col governo italiano del riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, stessa posizione già assunta da diverse città italiane.