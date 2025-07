Ufficio di presidenza di Anci Liguria, la prima volta della sindaca di Genova Silvia Salis

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis ha esordito oggi nell’ufficio di presidenza di Anci Liguria. Salis, infatti, eletta prima cittadina del capoluogo di regione, entra a far parte come componente di diritto nel massimo organo decisionale dell’associazione.

“A Silvia Salis va un caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte del presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini, dei componenti dell’ufficio di presidenza e del direttore generale Pierluigi Vinai”, si legge in una nota di Anci.

“L’ufficio di presidenza oggi si è riunito per la prima volta integrato con la presenza della Sindaca di Genova Silvia Salis, a cui abbiamo augurato un buon lavoro – dice il presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, presidente della Provincia e coordinatore Upi Liguria – Abbiamo fatto il punto della situazione su vari argomenti importanti: i Comuni sono impegnati nell’attuazione del PNRR, e le Province stanno definendo il dimensionamento scolastico per l’anno prossimo”.

“Poi ci sono argomenti di più immediata correlazione con Regione Liguria, in particolare l’assestamento di bilancio, che proprio in queste settimane andrà in Consiglio regionale, e varie convenzioni in essere per aumentare i servizi ai nostri Comuni o mantenerli. Nelle prossime settimane saremo impegnati in vari incontri istituzionali, anche con il presidente della Regione Liguria Bucci e con tutti gli amministratori, per far sì che le cose vadano nel miglior modo possibile per i nostri associati e i nostri Comuni”, conclude Peracchini.