Ubriaco, aggredisce cliente di un bar e lo minaccia con un vetro

Genova. Un genovese di 36 anni è stato denunciato per avere aggredito il cliente di un bar minacciandolo con un pezzo di vetro.

I poliziotti della questura di Genova sono intervenuti in un bar di via Canevari si segnalazione del titolare di un bar, che ha riferito che un cliente abituale aveva iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente un altro avventore, minacciandolo con un pezzo di vetro, per poi danneggiare alcuni espositori e la porta d’ingresso.

Gli agenti sul posto lo hanno trovato a torso nudo e in evidente stato di alterazione alcolica. In Questura, al termine degli atti di rito, è stato denunciato. La sua posizione è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione delle misure di prevenzione.