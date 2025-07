“This city will surprise you”, Genova lancia una campagna insieme a Visit Italy

Genova. Il Comune di Genova ha scelto Visit Italy per la nuova campagna internazionale di promozione al fine di raccontare nel mondo la città come “simbolo di autenticità, bellezza stratificata e accoglienza fuori dalle rotte più battute”.

Il progetto prende avvio in un momento particolarmente favorevole per il capoluogo ligure, recentemente selezionato da Lonely Planet tra le Best in Travel 2025, unica città italiana presente in lista. Un riconoscimento importante, che ha spinto il Comune di Genova a investire in una strategia di promozione turistica più ambiziosa, soprattutto a livello internazionale.

In questo contesto si inserisce la collaborazione con Visit Italy: la campagna punta infatti a trasformare la visibilità mediatica in un’opportunità di rilancio turistico strutturato, misurabile e duraturo.

L’obiettivo è raggiungere oltre 10 milioni di utenti entro il 2025 e posizionare Genova come destinazione autentica e sostenibile, attraverso una narrazione digitale mirata e multilingue, veicolata sui canali proprietari di Visit Italy e su media partner nazionali e internazionali.

Il progetto nasce da una forte sinergia tra Visit Italy e l’amministrazione comunale. Entrambe le realtà condividono una visione precisa: posizionare Genova come esempio virtuoso di destinazione italiana capace di coniugare attrattività e sostenibilità. La campagna punta alla valorizzazione di città con grande potenziale ancora inespresso, in grado di offrire esperienze di alto valore senza ricadere nelle logiche del turismo di massa.

Nel cuore dell’iniziativa ci sono contenuti editoriali curati, percorsi tematici originali, valorizzazione delle eccellenze locali e promozione attiva nei mercati esteri prioritari. L’approccio è orientato all’impatto: si punta ad aumentare la permanenza media dei visitatori, incentivare i viaggi fuori stagione e rafforzare la brand awareness di Genova nel panorama internazionale.

“Genova incarna ciò che oggi i viaggiatori cercano: autenticità, qualità dell’esperienza e un forte legame con il territorio – dice Ruben Santopietro, CEO di Visit Italy – è una città che non si esaurisce in uno sguardo veloce, ma che premia chi sceglie di viverla davvero. In un momento in cui il turismo globale si sta ridefinendo, Genova si propone come modello di equilibrio tra attrattività, sostenibilità e visione. È pronta per essere raccontata e scoperta da chi vuole viaggiare con più consapevolezza e meno fretta. Un’alternativa vera al turismo della checklist era”.

“Siamo davvero soddisfatti, come amministrazione comunale, di avere affidato a un portale autorevole e conosciuto in tutto il mondo come Visit Italy la nuova campagna internazionale di promozione della nostra città – dichiara l’assessora al Turismo del Comune di Genova, Tiziana Beghin – già oggi tra le mete italiane più ricercate e amate dai turisti europei e internazionali, Genova ha ancora delle potenzialità inespresse in termini di valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Ecco perché, con il sostegno di Visit Italy, contiamo di incrementare ulteriormente i flussi di visitatori diretti nella nostra città, per far scoprire al grande pubblico la bellezza autentica e variegata del territorio genovese, nel segno di un turismo capace di convivere in maniera armoniosa con la nostra comunità e improntato ai fondamentali criteri di sostenibilità e accessibilità”.