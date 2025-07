“Tuffati a donare”: al parco acquatico Le Caravelle l’iniziativa di Avis dedicata alle donazioni

Liguria. Anche quest’anno Avis Regionale Liguria ha organizzato presso il Parco Acquatico Le Caravelle di Ceriale “Tuffati a donare”, la manifestazione dedicata alle donazioni.

“E’ una giornata che facciamo tutti gli anni, siamo alla quinta edizione – sottolinea Sergio Bertelli, presidente di Avis Liguria -. E’ un’iniziativa che ci dà sempre molta soddisfazione perchè riusciamo a radunare molti donatori della nostra regione in una giornata dedicata ai valori di Avis e al divertimento. Contiamo di proseguire su questa strada. C’è molto spirito di appartenenza tra chi dona sangue e si sente parte importante di una associazione di volontario che in Italia è la prima con 1 milione e 300 mila soci”.

Per quanto riguarda i numeri aggiunge: “Sono circa 20mila i donatori che portano, tra sangue e plasma, 30mila unità di sangue agli ospedali della Liguria. E’ un’attività molto importante per il centro trasfusionale. Per il sangue intero la situazione è buona, cerchiamo per le donazioni di plasma che richiedono più tempo e sono fondamentali per i farmaci a base di plasma”.

“E’ un modo per ringraziare chi è già donatore, partecipa ed è sensbiile ai valori di Avis – dice Alessandro Casale, vicepresidente di Avis Liguria – ma anche un modo – come diceva Sergio – di incentivare e promuovere la donazione del sangue che è un gesto sanitario ma da fare in allegria e con felicità“.