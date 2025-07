Trenino di Casella, riapre la tratta fino a Campi. Scajola attacca Amt: “Ora cronoprogramma chiaro”

Genova. Riaprirà domenica 6 luglio, con due coppie di treni nella tratta Casella-Campi e viceversa, la ferrovia Genova-Casella. Si tratta di una prima riapertura, ancora parziale, a causa degli importanti lavori infrastrutturali attivi sulla linea e dello studio di progettazione in corso per ripristinare il tratto tra Genova e Campi. La linea sarà attiva tutti i weekend del periodo estivo.

“È un primo, piccolo, ma significativo passo che, come Regione Liguria, abbiamo fortemente richiesto ad Amt – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Riattivare, anche se in maniera parziale, la linea è significativo del massimo impegno che Regione sta mettendo nella Genova-Casella, infrastruttura dall’innegabile potenziale per cittadini e turisti. Pretendiamo ora un cronoprogramma preciso sia del periodo di riapertura sia dei lavori da parte di Amt per quanto riguarda il tratto tra Campi e Casella, ma anche per il necessario intervento idraulico e infrastrutturale tra Genova e Campi. Non possiamo permetterci di utilizzare solo a singhiozzo questa ferroviaria o addirittura di tenerla totalmente chiusa visto che, dal 2018 a oggi, sono stati programmati investimenti per circa 70 milioni di euro, tra fondi regionali e nazionali, oltre all’impegno economico annuo della Regione per garantire il servizio”.

Nel dettaglio i passeggeri partiti da Genova con le corse di bus sostitutivo delle 10.18 e 13.08 troveranno a Campi coincidenza per Casella con il treno. Il servizio bus sostitutivo proseguirà comunque fino a Casella secondo il programma di esercizio, garantendo ai clienti la possibilità di scelta sulla modalità di prosecuzione del proprio viaggio.

Al contrario, da Casella, partiranno verso Campi due treni rispettivamente alle 9.50 e alle 12.40 con arrivo fino a Campi e possibilità di proseguire, in coincidenza, con il servizio bus sostitutivo che, domenica 6 luglio, manterrà inalterato il programma di esercizio previsto dal contratto di servizio.