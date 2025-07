Genova. Il “trenino di Casella” torna a viaggiare anche se solo parzialmente. Sabato 12 e domenica 13 luglio la ferrovia Genova-Casella, tuttora interessata da importanti interventi infrastrutturali sull’intera linea, mette in servizio quattro coppie di treni sulla tratta Casella-Campi e viceversa.

Come spiegano da Amt Genova, la parziale riapertura del trenino di Casella avviene in affiancamento al servizio bus sostitutivo.

Nel dettaglio:

I passeggeri in partenza da Genova con i bus sostitutivi delle ore 09.30, 12.00, 15.10 e 18.10 troveranno coincidenza a Campi con il treno per Casella.

I passeggeri in partenza da Casella con i treni delle ore 09.06, 11.36, 14.46 e 17.46, troveranno coincidenza a Campi con il bus per Genova.

Le rimanenti corse del trenino di Casella da Genova delle ore 8.45, 10.50, 13.20, 17.15 e 19.20 e quelle da Casella delle ore 7.30, 10.15, 13.15, 16.00 e 19.00 verranno effettuate con il bus sostitutivo.

Si precisa che, in caso di allerte meteo o condizioni climatiche particolarmente avverse, potrebbe rendersi necessaria la soppressione delle corse ferroviarie.

“È un primo, piccolo, ma significativo passo che, come Regione Liguria, abbiamo fortemente richiesto ad Amt – dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Riattivare, anche se in maniera parziale, la linea è significativo del massimo impegno che Regione sta mettendo nella Genova-Casella, infrastruttura dall’innegabile potenziale per cittadini e turisti”.

“Pretendiamo ora un cronoprogramma preciso sia del periodo di riapertura sia dei lavori da parte di Amt per quanto riguarda il tratto tra Campi e Casella, ma anche per il necessario intervento idraulico e infrastrutturale tra Genova e Campi. Non possiamo permetterci di utilizzare solo a singhiozzo questa ferroviaria o addirittura di tenerla totalmente chiusa visto che, dal 2018 a oggi, sono stati programmati investimenti per circa 70 milioni di euro, tra fondi regionali e nazionali, oltre all’impegno economico annuo della Regione per garantire il servizio”, ha aggiunto.