Treni regionali, estate di passione in Liguria: modifiche, cancellazioni e bus sostitutivi

Genova. Nuova ondata di disagi sui treni regionali in Liguria. Nel mese di agosto, per consentire gli interventi di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Genova, scatteranno modifiche e cancellazioni con servizi bus sostitutivi, in particolare sulle linee per la Valpolcevera e la Valle Scrivia. La linea Genova-Acqui Terme sarà completamente interrotta.

In particolare:

Linea Genova-Arquata Scrivia/Novi

Da sabato 2 fino alle ore 17 di domenica 3 agosto i treni regionali hanno origine/termine corsa a Genova Bolzaneto . È istituito un servizio con bus nella tratta Busalla – Genova Brignole con fermata a Genova Sampierdarena e Genova Piazza Principe e un servizio con bus navetta nella tratta Genova Bolzaneto-Genova Rivarolo;

dalle ore 17 di domenica 3 a domenica 31 agosto: i treni regionali modificano l'orario anche con anticipi e non fermano a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo. È istituito un servizio con bus navetta nella tratta Genova Bolzaneto–Genova Rivarolo; i treni R 12032, R 12048, R 12064 e R 12041, R 12057, R 12065 della relazione Genova-Arquata Scrivia sono cancellati. È istituito un servizio con bus nella tratta Arquata Scrivia – Genova Brignole da Busalla a Genova Bolzaneto, via autostrada, e un servizio in coincidenza con bus navetta da Busalla a Genova Bolzaneto (con fermata a Piano Orizzontale dei Giovi e Genova Pontedecimo).

Linee Ventimiglia/Savona – Genova/Sestri Levante

Nei fine settimana dal 31 luglio al 2 agosto e dal 28 al 31 agosto alcuni collegamenti regionali subiscono modifiche d’orario e/o cancellazioni parziali/totali (dettaglio qui)

Linea Genova-Acqui Terme

Da sabato 2 agosto a domenica 31 agosto 2025 , la circolazione dei treni è sospesa ed è attivo un servizio con bus tra Genova Brignole e Acqui Terme.

I bus non effettuano fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele, per i viaggiatori da/per Rossiglione è attivo un servizio bus dedicato (dettaglio dei bus qui).

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i viaggiatori saranno ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d’orario dei treni.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.