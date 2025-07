Treni, Freccia Genova Roma si guasta a Nervi: passeggeri trasbordati e ritardi sulla linea

Genova. Un treno veloce Frecciabianca in viaggio tra Genova Piazza Principe e Roma Termini è stato fermato poco dopo la partenza, avvenuta alle 7, dal capoluogo ligure. A causa di un guasto tra Nervi e Quarto la “freccia” ha interrotto la sua corsa e i passeggeri sono stati trasbordati su un altro convoglio per proseguire il viaggio per la Capitale.

Il guasto alla Freccia avvenuto all’altezza di Nervi ha però provocato, a catena, altri problemi – ora in via di soluzione – sulla linea tra Genova e La Spezia, sia per quanto riguarda i treni locali sia per i regionali.

Sulla stessa linea, fino allo spostamento del treno in avaria, si è circolati su un unico binario e questo ha portato a ritardi sino a 50 minuti.

Da Trenitalia ed Rfi fanno sapere che al momento la situazione è risolta e la circolazione sta tornando alla normalità.