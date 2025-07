Treni, agosto infernale: oltre al caos sulla Genova-Milano cancellazioni e modifiche anche per il nodo di Genova

Genova. Agosto infernale per chi viaggia con il treno. Oltre alle deviazioni e ai ritardi sulla linea Genova-Milano, necessarie per i lavori sul ponte del Po a Bressana Bottarone, scattano anche modifiche legate ai lavori per il nodo di Genova/Terzo Valico con conseguenti cancellazioni e ritardi sulle linee Genova-Acqui Terme, Genova- Busalla e, più in generale il nodo di Genova.

Treni, ad agosto cancellazioni sulle linee Genova-Acqui Terme, Busalla e nodo di Genova

A partire dal primo di agosto il programma di circolazione dei treni sarà dunque modificato, con cancellazione di treni, modifiche o deviazioni. I treni saranno cancellati nell’intera tratta, parzialmente o percorreranno itinerari alternativi.

dall’1 al 31 agosto proseguono i lavori di miglioramento dei servizi e di abbattimento delle barriere architettoniche della stazione di Busalla (prolungamento del sottopasso di stazione, realizzazione ascensore, restyling pensilina e ripavimentazione del secondo marciapiede). Alcuni treni regionali della relazione Busalla – Genova saranno cancellati;

la notte dalle ore 22.00 dell’1 alle ore 6.20 del 2 agosto sarà sospesa la circolazione tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente per interventi di allaccio del nuovo quadruplicamento alla linea esistente. Il treno Intercity 653 sarà ritardato di 11 minuti in arrivo a Genova PP, i treni regionali notturni saranno cancellati nella tratta Cogoleto-Genova Sestri Ponente;

Dal 2 al 31 agosto interventi di attivazione del quadruplicamento tra Genova Sampierdarena e Genova Voltri. La via Sussidiaria tra Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo non sarà percorribile, i treni sulla relazione Novi L./Arquata S. – Genova e Milano – Genova percorreranno l’itinerario via Bivio Rivarolo-Bivio Bersaglio e non fermeranno a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo con rimodulazione di orario;

Dal 2 al 31 agosto interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale in ambito PNRR sulla linea Genova-Acqui Terme. La circolazione sarà sospesa da Genova ad Acqui Terme

Dal 18 al 25 agosto, per lavori inerenti al progetto di Sestuplicamento in stazione di Genova Brignole, saranno interrotti i binari 9 e 10 della stazione di Genova Brignole. Alcuni treni regionali saranno oggetto di cancellazione totale o parziale e/o rimodulazione di orario.

“I periodi sono stati individuati con lo scopo di minimizzare per quanto possibile l’impatto sui viaggiatori – fa sapere Trenitalia – non interferendo con i flussi dei pendolari scolastici con disagi ad un minor numero di viaggiatori sul percorso casa – lavoro rispetto ai periodi invernali”.

Il calvario sulla linea Genova-Milano sino a fine agosto

Inevitabili le proteste, già scattate con le cancellazioni dei treni sulla linea Genova-Milano nella tratta tra Voghera e Pavia, chiusa per i lavori.

Sono in particolare gli intercity a essere penalizzati: i viaggi tra Genova e Milano si allungheranno fino a un’ora e i treni saranno deviati verso Piacenza. Per i treni Genova Milano regionali veloci i tempi saranno più lunghi di mezz’ora e la deviazione sarà via Alessandria e Mortara.

Inoltre, per quattro specifiche coppie di treni resta il fine corsa a Voghera con l’autobus sostitutivo (che viaggia in autostrada e non fa fermate) tra Voghera e Milano Rogoredo.

Potenziate le navette sostitutive

Proprio alla luce delle cancellazioni di numero treni da e per Genova, sino al 29 agosto, su richiesta della Regione Liguria, delle associazioni dei consumatori e dei comitati pendolari, e in accordo col Ministero dei trasporti, l’offerta è stata rinforzata con due coppie di autobus aggiuntivi no-stop tra Genova e Milano, che effettueranno fermata straordinaria a Milano Famagosta, in particolare i due bus in partenza da Genova Brignole alle 6:25 (con fermate a Principe e Milano Famagosta) e da Principe alle 7:17.

Da Milano Centrale invece le partenze sono alle 16:44 e arrivo a Genova Piazza Principe alle 19:12 e alle 17:47 con arrivo a Genova Brignole alle 20:32.

Treni tra cancellazioni e ritardi, come chiedere il rimborso

La Regione, in collaborazione con le associazioni di consumatori, ha “strappato” una serie di indennizzi a Trenitalia per gli abbonati Intercity con abbonamento valido nel mese di agosto 2025. Su richiesta è accordato un indennizzo del 25% sul prezzo dell’abbonamento, che può essere chiesto sino al 30 settembre nelle biglietterie di Trenitalia, presentando una domanda ed esibendo un valido documento di riconoscimento, o tramite la redazione di un modulo elettronico (web-form) sul sito istituzionale www.trenitalia.com.

Altro indennizzo è previsto per i possessori della Carta Tutto Treno (CTT) Liguria annuale e semestrale, valida per le tratte comprese nella linea interessata dai lavori (come per esempio Milano-Genova, Milano-Savona, Milano-La Spezia). L’indennizzo è pari a 1/6 o 1/12 del prezzo della CTT per il mese di agosto 2025.