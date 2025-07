Tre tentativi di furto e rapina in zona Foce-Albaro: tre denunciati

Genova. La polizia di Stato in tre diversi interventi ha denunciato gli autori di due tentati furti e una tentata rapina, tutti commessi in zona Foce-Albaro.

In via Diaz attorno alle 13:10, due agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico liberi dal servizio e appena usciti dalla questura, hanno notato un uomo che si è avvicinato da dietro ad un signore anziano che stava percorrendo il marciapiede e con disinvoltura ha tentato di sfilargli il portafoglio dalle tasche. Nel momento in cui la vittima si è accorta del tentativo di furto, l’uomo si è allontanato velocemente cercando di dileguarsi, ma gli agenti lo hanno subito bloccato, identificandosi. Condotto in Questura, il giovane, un 20enne spagnolo senza dimora è stato denunciato per tentato furto aggravato.

Poco più tardi, in via Piave (ore 17:10) una volante dell’Upgsp è intervenuta presso un supermercato di Albaro per segnalazione di furto. In particolare un addetto alla vigilanza ha notato un uomo, già conosciuto per aver compiuto altri taccheggi, prelevare alcune confezioni di tonno e occultarle nel suo zaino. Fermato oltre le casse senza aver pagato la merce, l’uomo, un 55enne di fuori regione e senza dimora, è stato portato in Questura dall’equipaggio dell’Upgsp intervenuto. A suo carico è emerso anche un divieto di ritorno nel Comune di Genova emesso il 25 giugno scorso. Il 55 enne è stato denunciato per tentato furto aggravato, la merce del valore totale di 107 euro, restituita al negozio.

In serata, in via Casaregis, attorno alle 20, sempre gli operatori dell’Upgsp sono stati inviati presso un supermarket in zona Foce per una tentata rapina. Il presunto autore, un 31enne rumeno, senza dimora, dopo aver prelevato dagli scaffali e nascosto all’interno del suo zaino 4 brick di vino rosso, ha oltrepassato le barriere antitaccheggio facendo scattare l’allarme. Intercettato da un addetto alla vigilanza, lo ha spintonato più volte, per guadagnarsi la fuga. Gli agenti lo hanno ricondotto alla calma e, una volta in Questura, denunciato per tentata rapina.