Outdoor, torna la “Traversata Ligure”: kayak, bici e corsa insieme a Lorenzo Barone (e non solo)

Genova. “Mare, monti e gente presa bene, un evento unico nel suo genere”, gli organizzatori descrivono così la Traversata Ligure – evento outdoor su due giorni quest’anno alla seconda edizione – e che prevede un percorso tra kayak, bicicletta e trail o camminata tra Recco e i rifugio Parco Antola.

Sabato 26 e domenica 27 luglio la Traversata Ligure tornerà, dopo il grande successo del 2024, in versione extra large. Extra large perché il numero di partecipanti sarà più ampio rispetto alla trentina dello scorso anno – ci sono ancora alcuni posti disponibili, tutte le info a questo link – e extra large perché oltre alla traccia classica (7,5 miglia in kayak, 60 km e 2010 D+ in bici e 7 km a piedi) ne è stata prevista una “Ultra”, da effettuarsi in completa autonomia, molto più impegnativa con 130 km di bici con 4000 metri di dislivello.

L’appuntamento organizzato dal Rifugio Antola, punto di arrivo della Traversata Ligure, avrà alcuni ospiti speciali. Ci sarà il ritorno di Lorenzo Barone, notissimo viaggiatore, esploratore, scrittore e content creator, già protagonista della Traversata 2024 e reduce, insieme al gestore del rifugio, Davide Barbé, di un viaggio in bicicletta attraverso il deserto del Ciad, il luogo “più polveroso” del mondo.

Chi si è già iscritto o si iscriverà alla Traversata Ligure di sabato 24 agosto – ci sono ancora posti disponibili – avrà l’opportunità di sperimentare, in piccolo, le fatiche e le emozioni di chi viaggia mettendosi alla prova fisicamente e psicologicamente.

E anche quest’anno ci saranno tanti altri appassionati di endurance, viaggi ed esplorazioni in uno spirito di condivisione delle esperienze informale e genuino. “Durante questa straordinaria avventura, avrete l’opportunità di esplorare panorami mozzafiato, sfidare voi stessi e godervi la bellezza naturale della Liguria”, spiegano gli organizzatori.

Domenica 27 luglio, Lorenzo Barone presenta le sue avventure

Domenica 27 luglio è comunque da non perdere l’incontro che il Rifugio Antola ha organizzato insieme a Lorenzo Barone che alle 14 racconterà le sue avventure con una proiezione video e foto.

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato alla Traversata del giorno precedente. Per raggiungere il Rifugio Antola il percorso più semplice e veloce è quello da Casa del Romano.

“Lorenzo Barone non solo sfida i limiti fisici e mentali, ma condivide le sue esperienze con un pubblico sempre più vasto attraverso i social media, i suoi libri e le presentazioni dal vivo. La sua passione per l’avventura, la natura e la scoperta ispira molte persone a superare i propri limiti e ad abbracciare l’ignoto“.

La Traversata Ligure: tutto quello che c’è da sapere

La “Traversata ligure” consiste in un percorso impegnativo da affrontare in tre modi diversi. Si parte con 7,5 miglia (circa 9 chilometri) in kayak tra Recco – Punta Chiappa e ritorno, si prosegue con 60 chilometri (e 2010 metri di dislivello) in bicicletta da Recco alla Casa del Romano e si conclude con 7 chilometri e 320 metri di salita a piedi, di corsa per chi “ne ha ancora”, con calma per tutti gli altri, fino al rifugio gestito da Davide Barbé e Linda Ghigino.

E’ prevista anche una “mezza traversata” che comprende soltanto – si fa per dire – i 60 chilometri in bici e l’escursione a piedi, riservando la parte in acqua solo a chi ha dimestichezza con questo tipo di spostamento. Mentre i più “matti” potranno mettersi alla prova nella Traversata Ultra con 130 km e 4000 metri di dislivello.

Trattandosi di un evento sportivo non competitivo è consentita la partecipazione anche alle bici elettriche.

I partecipanti avranno a disposizione tutta una serie di servizi: il deposito bici al coperto e sotto chiave (a Recco e alla Casa del Romano), l’assistenza di primo soccorso per tutto il percorso, punti ristoro, copertura assicurativa e – per chi lo vorrà – cena e pernotto al rifugio Parco Antola.

Le quote per partecipare partono da 65 euro per chi effettuerà la sola mezza traversata senza cena e pernotto a 160 euro (140 con posto tenda) per chi si cimenterà nella “traversata ligure” con il pacchetto completo.

Le quote non comprendono l’affitto della bici e l’eventuale trasferimento da e a Recco e dal rifugio. Comprendono invece l’affitto del kayak.

Per iscrizioni e informazioni si possono visitare il sito rifugioantola.com e i social network ufficiali del Rifugio Parco Antola su Facebook e Instagram.