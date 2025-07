Piciocchi attacca la giunta Salis per il noleggio di auto di lusso, Terrile: “E’ lo stesso usato da Bucci”

Genova. Lo hanno chiamato “Ncc gate” ma è durato lo spazio di un mattino il caso sollevato dall’ex vicesindaco e ora capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi nei confronti della giunta Salis. In un question time in consiglio comunale oggi Piciocchi ha chiesto conto al governo cittadino di una determina dirigenziale in cui si affida a una società privata un servizio di trasporto nella città di Roma in vista del 16 luglio per un ammontare di 572 euro.

Piciocchi ha sollevato la questione sotto un profilo etico: “Non vedo perché sia necessario ricorrere a una ditta specializzata in auto di lusso per una spesa pari a una pensione minima quando tra l’aeroporto di Fiumicino e i ministeri c’è una distanza di 25 chilometri, quando esercitavo il ruolo di facente funzioni mi spostavo in treno, a 14 euro a tratta, o in taxi, a 50 euro, credo che gli amministratori dovrebbero dare esempio di sobrietà in questo tipo di scelte”.

All’interrogazione ha risposto il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile: “Il 16 luglio la sindaca sarà a Roma per una serie di incontri che iniziano in mattinata e proseguono al pomeriggio e che vedranno ad esempio appuntamenti con la ministra dell’Istruzione Bernini, con il ministro delle Imprese Urso e con l’amministratrice delegata di Terna Di Foggia, quindi il servizio noleggiato sarà utilizzato dalle 7.55 alle 20 di sera, per un ammontare di circa 40 euro all’ora”.

“Il servizio consente l’incastro di più appuntamenti – ha continuato Terrile – che sarebbe stato difficile conciliare, non so se la ditta utilizzi auto di lusso come affermato da Piciocchi, lo possiamo chiedere all’ex sindaco Marco Bucci perché per un viaggio simile, in passato, si rivolse alla stessa ditta, con un preventivo identico, peraltro questa volta la delegazione vedrà più persone mentre Bucci viaggiava solo, al tempo lei era assessore al Bilancio, avrebbe dovuto saperlo”.

“Io ho fatto riferimento alla mia esperienza personale – ha ribattuto Pietro Piciocchi – e le posso assicurare che viaggiavo per Roma con mezzi pubblici, e credo di avere fatto bene”.