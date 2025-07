Traghetti e crociere, l’estate del rilancio: occhi puntati sul primo weekend di agosto

Genova. I giorni più “caldi” per arrivi e partenze nel porto di Genova saranno quelli del primo fine settimana di agosto: tra il primo e il 4 agosto, oltre ad almeno una ventina di traghetti per le isole e il Nord Africa le banchine saranno occupate da 12 navi da crociera, culmine dell’alta (ma non altissima) stagione.

“Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto – spiega Alberto Minoia, amministratore delegato di Stazioni Marittime – si concentra il periodo più impegnativo soprattutto sul fronte delle partenze, con circa 100mila transiti alla settimana e punte di 130mila persone a fine luglio”.

Nel weekend appena concluso, l’antipasto, con 17 traghetti, circa 7000 veicoli e 20mila passeggeri in transito tra imbarchi e sbarchi. Tutto è filato liscio, senza particolari ingorghi, salvo i fisiologici problemi tra casello autostradale e svincoli portuali. “Quando si vedono le lunghe code di macchine dirette agli imbarchi si è portati a pensare ‘chissà quante persone perderanno la nave’ – osserva Minoia – in realtà il numero di passeggeri che non riesce a imbarcarsi è irrisorio, segno che il sistema funzione e, certo, che le persone sanno che la Liguria è un territorio particolare sul fronte del traffico”.

Ma se il “sistema funziona” è frutto di un metodo collaudato. “Ogni giovedì mattina si riunisce il tavolo periodico permanente sulla gestione del traffico veicolare – spiega l’amministratore delegato di Stazioni Marittime, società oggi controllata da Msc Crociere – con noi, polizia locale, autorità portuale, capitaneria di porto e polizia di frontiera e durante il quale vengono anticipati i dati di veicoli e passeggeri per gestire al meglio”.

Due le azioni specifiche di Stazioni Marittime per questa stagione dell’anno: l’apertura anticipata fino a due ore (cioè alle 4 del mattino) del varco Passo Nuovo e del tunnel controlli e presidi mirati di polizia locale e capitaneria nei punti di snodo della viabilità portuale per indirizzare i passeggeri in ingresso e in uscita dallo scalo.

“Inoltre – continua l’amministratore delegato di Stazioni Marittime – anche in questa estate 2025 abbiamo sottoscritto una convenzione con l’Ordine di Malta per il corpo di primo soccorso, garantendo quindi un presidio medico in posizione baricentrica in area portuale e che può essere utilizzato in caso di necessità”.

Per quanto riguarda i traghetti Genova è già in altissima stagione ma da oggi in poi bisognerà aspettarsi una crescita continua fino all’ultima settimana di luglio e la prima di agosto – per quanto riguarda i flussi di ingresso in porto, i più complicati da gestire e che costituiscono circa il 65% del totale – poi i numeri saranno costanti o in lieve calo fino alla fine di agosto quando avremo invece il 65% dei transiti in uscita”.

Sul fronte della viabilità, quest’anno non ci sono grandi novità a livello di cantieri e interventi. “Le code ci saranno – avverte Minoia – ma l’importante è che si riesca a mantenere un movimento continuo”.

Altro capitolo quello delle crociere: l’altissima stagione a Genova è costituita dal mese di ottobre ma da Pasqua a novembre si parla comunque di alta stagione: il weekend più importante sarà appunto quello del 1-2-3-4 agosto, con sette navi da crociera e in particolare il 2 agosto, quando saranno in porto oltre 34mila passeggeri solo delle crociere: “Ma di questi il 60% sono passeggeri senza auto al seguito”.

Le previsioni per il 2025, aggiunge Minoia, sono di una crescita rispetto al 2024, quando per varie concause Genova ha subito una battuta d’arresto (Ponte dei Mille a mezzo servizio per lavori di consolidamento sull’area di Levante e un minor numero di toccate): “Non so se raggiungeremo i numeri record del 2023 ma abbiamo in previsione un maggior numero di toccate e un numero medio di passeggeri per nave maggiore rispetto a quello del 2024”.