Tir carico di azoto si schianta sul guardrail: l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il mezzo

Genova. Brutto incidente ieri pomeriggio a Bolzaneto, dove un camion che trasportava azoto liquido si è andato a schiantare contro una protezione spartitraffico in via Romairone, nei pressi del centro commerciale dell’Acquilone.

Il conducente è rimasto ferito e dopo l’arrivo dei medici del 118 è stato condotto al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale che ha fatto i rilievi del caso per capire le cause dell’accaduto.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e, nel pomeriggio, hanno collaborato per la rimozione del mezzo pesante.

Infatti il mezzo era rimasto incastrato col telaio nel guard rail ed è stato necessario, per i Vigili del Fuoco, utilizzare gli strumenti idraulici da sollevamento e taglio, e il moto troncatore.