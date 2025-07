Scontri al derby, revocati i domiciliari a quattro tifosi della Samp: scatta l’obbligo di dimora

Genova. Il tribunale del Riesame ha deciso di revocare gli arresti domiciliari a quattro dei cinque tifosi della Sampdoria finiti ai domiciliari, appunto, per gli scontri con la polizia dopo il derby Genoa-Samp del 25 settembre 2024.

La misura era stata disposta il 14 luglio scorso, 11 in totale i tifosi della Sampdoria coinvolti. Per due era stato disposto il carcere, per cinque, tutti tra i 21 e i 23 anni, i domiciliari con il braccialetto elettronico. Per altri quattro quattro è stato disposto l’obbligo di firma quotidiano, mentre uno si è reso irreperibile.

Gli scontri al derby e gli scontri tra tifosi e polizia

Agli 11 tifosi blucerchiati viene contestato di essere tra i responsabili dei disordini che hanno preceduto e seguito il derby di Coppa Italia dello scorso settembre: un primo scontro si era verificato intorno alle 14, un secondo a fine match, tafferugli che tra lanci di bottiglie, aste e bastoni aveva causato il ferimento di 38 agenti di polizia.

Ai tempi gli inquirenti avevano ricostruito una vera e propria “guerriglia” sia prima del match sia verso la fine, quando la partita era ancora in corso, utilizzando aste, bastoni, bottiglie reperite anche dalle campane di raccolta differenziata del vetro, che sono state volutamente rovesciate.

I tifosi della Sampdoria, per cui la Procura aveva chiesto l’arresto, si erano scusati negli interrogatori preventivi sostenendo di essersi fatti prendere dalla tensione del momento, ma per la gip si erano invece organizzati, come mostrerebbe anche l’abbigliamento identico indossato (giacche nere con cappuccio e casco).

Il Riesame: “Pericolosi, ma sufficiente l’obbligo di dimora”

Fatti gravi, sottolinea il Riesame, compiuti a capo coperto e in modo sistematico, “sintomatici di una preordinata volontà di partecipare all’azione violenta” e di “particolare pericolosità“. Ma, sottolineano i giudici del Riesame, i ragazzi ai domiciliari sono giovani, incensurati, che hanno ammesso tutto quanto gli è stato contestato e si sono detti disponibili a risarcire i danni. A questo si aggiunge il Daspo per due anni e l’avviso orale del questore, e il fatto che debbano lavorare.

Obbligo di dimora notturno per quattro tifosi della Sampdoria

Alla luce di questo, il Riesame ha stabilito la revoca dei domiciliari e l’obbligo di rimanere a casa in orario serale e notturno, tra le 20 e le 6, e l’obbligo di dimora nel Comune di Genova.