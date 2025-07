Termovalorizzatore in Liguria, salgono le quote dell’Alta Valle Scrivia: logistica, vicinanza a Genova e il ruolo di Amiu

Genova. E’ stato uno dei principali temi della recente campagna elettorale e nelle prossime settimane diventerà un tema rovente per la politica genovese e di tutta la regione. Parliamo del termovalorizzatore, vale a dire l’impianto che dovrà chiudere il ciclo dei rifiuti della Liguria, ad oggi ancora legata al conferimento in discarica dovendo far ricorso a siti fuori regione, con un notevole costo aggiuntivo e le tante incertezze legate alla gestione da parte di terzi dei flussi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

Come è noto entro il mese di giugno Regione Liguria avrebbe dovuto pubblicare un bando per trovare attivare un partenariato pubblico-privato con un possibile costruttore dell’impianto: l’area su cui costruire dovrebbe essere proposta dai privati nella manifestazione d’interesse, ma servirà una nota di adesione del Comune in questione. Ad oggi però da piazza De Ferrari non sono arrivate novità, e il problema di fondo resta sempre lo stesso: dove costruire un impianto del genere, chiamato a gestire 320mila tonnellate all’anno come capacità minima dell’impianto.

Per portare avanti la palla, la stessa regione nei mesi scorsi aveva commissionato a Rina uno studio per individuare le possibili aree idonee all’interno del territorio regionale. I siti idonei individuati comprendono cinque zone: Scarpino-Valpolcevera, Valle Scrivia, Vado-Quiliano, Cairo Montenotte e Cengio. E se Scarpino sembra essere esclusa per le note criticità tecniche, in questi giorni anche i comuni della Val Bormida hanno fatto quadrato annunciato opposizione ferma al progetto. Per quanto riguarda Vado Ligure, di fatto uno dei siti maggiormente “sacrificati” in questi anni per le “servitù” della provincia e della regione (dall’allargamento portuale, alla costruzione delle nuova discariche del Boscaccio, al mantenimento della fabbrica dei cassoni per la diga di Genova), nei giorni scorsi è stato dato il via libera da parte dell’Autorità di sistema portuale alla concession per la costruzione un deposito di Gnl, vale a dire un impianto legato alla normativa Seveso sugli impianti a rischio di incidente rilevante, e che potrebbe di fatto chiudere ad altri impianti.

Ne consegue che in “finale” al momento ci sarebbero i siti di Cengio, in provincia di Savona, e la macro area dell‘Alta Valle Scrivia, vale a dire nei territorio di Busalla, Casella, Ronco Scrivia, Savignone.

I criteri dello studio di Rina

L’analisi preliminare per l’individuazione delle macroaree ha imposto l’esclusione di zone densamente abitate, aree naturali protette per la biodiversità, comuni a elevato rischio sismico (Classe 2) e territori con condizioni morfologiche sfavorevoli. Altri fattori preclusivi includono la presenza di aree sottoposte a bonifica, zone a elevata pericolosità idraulica e geomorfologica, la vicinanza a importanti derivazioni idriche o a stabilimenti a rischio, nonché la presenza di grotte e sorgenti di rilevanza ecologica. Vincoli di tipo urbanistico, come le “Aree non insediate in regime di mantenimento”, e la fitta presenza di elettrodotti e oleodotti, hanno ulteriormente ristretto il campo.

Parallelamente, la ricerca si è orientata verso siti che presentassero caratteristiche preferenziali. Tra queste, la connotazione per “distretti circolari verdi” con possibilità di interconnessione con aree industriali o portuali, l’opportunità di riutilizzare infrastrutture preesistenti o aree dismesse, e la disponibilità di terreni già destinati a impianti nel P.T.C.P. La prossimità a impianti di gestione rifiuti esistenti e la possibilità di creare sinergie nella gestione dei rifiuti con regioni limitrofe rappresentano ulteriori vantaggi. Non da ultimo, si è data preferenza a zone già bonificate o in fase di messa in sicurezza.

Nonostante questi criteri, il processo di selezione ha dovuto considerare anche elementi “penalizzanti”, capaci di influenzare negativamente la valutazione di un sito. Si è valutata attentamente la distanza da aree escludenti, le interferenze visive con beni paesaggistici, la presenza di particolari classi acustiche o aree sismogenetiche. Criticità sono emerse anche per la vicinanza a zone di produzione DOP e agricoltura biologica, o a siti con qualità dell’aria già compromessa, così come i potenziali effetti delle emissioni su centri abitati e funzioni sensibili.

Cengio vs Valle Scrivia

Tra le macroaree analizzate, due in particolare si sono distinte, presentando un quadro complesso di possibilità: l’Alta Valle Scrivia in provincia di Genova e Cengio, a Savona.

L’Alta Valle Scrivia ha diversi punti a favore. La sua posizione al confine con il Piemonte potrebbe facilitare la creazione di sinergie interregionali nella gestione dei rifiuti. La zona ricade in una classe sismica meno rischiosa (Zona 3) e non interferisce con le pregiate produzioni agricole DOP o biologiche. Dal punto di vista ambientale, non ha mostrato superamenti della normativa sulla qualità dell’aria nel 2021, né è interessata da specifici programmi di risanamento. La configurazione territoriale offre inoltre un potenziale per l’utilizzo sinergico dell’energia prodotta dall’impianto, con la possibilità di teleriscaldamento per comuni come Busalla, Casella e Savignone, già oggi predisposti. Tuttavia, l’area presenta diverse zone oggetto di bonifica, ampie aree con vincoli territoriali nel P.T.C.P., e una fitta rete di elettrodotti e oleodotti.

Il sito di Cengio, in provincia di Savona, si distingue per la sua collocazione in una zona a più bassa pericolosità sismica (Zona 4) e per l’assenza di discariche attive o impianti di trattamento rifiuti significativi. Anche qui, la vicinanza al Piemonte (provincia di Cuneo) aprirebbe a collaborazioni interregionali, e non si registrano interferenze con le produzioni agricole di pregio. La qualità dell’aria è buona, come confermato dai monitoraggi del 2021. Cengio offre inoltre l’opportunità di recuperare aree dismesse e di sfruttare zone già in fase di bonifica o certificate come risanate, come quelle all’interno del SIN dell’ACNA di Cengio, potenzialmente idonee per l’insediamento. D’altro canto, è proprio la presenza del Sito di Interesse Nazionale dell’ACNA di Cengio a rappresentare la sfida maggiore, con bonifiche ancora in corso e una forte pressione ambientale preesistente. L’area è inoltre caratterizzata da elevati rischi idraulici e geomorfologici, dalla presenza di aree protette e da numerosi vincoli ambientali puntuali, come derivazioni idriche e grotte di rilevanza ecologica.

Le quotazioni che salgono per l’Alta Valle Scrivia

Ma in questi giorni, secondo alcuni rumors che arrivano dagli uffici tecnici di Regione Liguria, non ufficiali chiaramente, arrivano segnali che la soluzione genovese dell’Alta Valle Scrivia potrebbe essere in qualche modo preferibile. Tra le prime caratteristiche che la “premierebbero” sarebbe la vicinanza al nucleo metropolitano genovese, di fatto il maggior produttore di rifiuti della regione, con a disposizione uno snodo autostradale in fase di rinnovamento come il casello di Busalla. Cengio, seppure molto vicino alla A6 di fatto è molto distante dal Genova, e avrebbe quindi una logistica più onerosa e “lenta”.

In secondo luogo la presenza della raffineria della Iplom, impianto a rischio di incidente rilevante, potrebbe giocare un ruolo invece paradossalmente positivo, se mantenuta una certa distanza: come è noto, un termovalorizzatore produce energia, energia che potrebbe essere messa a sistema con altri impianti industriali. Nel febbraio del 2023, a seguito della crisi del gas dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina, la stessa Iplom ha fatto richiesta di poter utilizzare generatori a gasolio (gasolio prodotto proprio in loco) per alimentare gli impianti. Una scelta necessaria per far quadrare i conti, ma che porta con se un peso ambientale che potrebbe essere azzerato o quasi con l’apporto del termovalorizzatore, che resta impianto di un certo impatto, ma che potrebbe far “spegnere” i generatori che oggi bruciano migliaia di litri di combustibile al giorno. Di fatto con un impatto quasi a somma zero.

All’interno della macroarea della Alta Valle Scrivia, in provincia di Genova, il documento del Rina ha inoltre trovato una serie di siti potenziali che potrebbero creare alternative da mettere sul tavolo del dibattito: a Busalla (ad esempio, “Sversamento casa cantoniera A7 Km 101+ 500”, “IPLOM Deposito Revecchio”, “Sversamento oleodotto Via Boccarda”, “IPLOM Area Boccarda De Angelis”, “IPLOM Deposito Boccarda”) e a Ronco Scrivia (come “Viscol S.p.A. Via Isolabuona, 24”), che sono stati oggetto di procedimenti di bonifica o di analisi di rischio.

E poi ci sarebbe la ex discarica di località Birra, di Amiu, dismessa da almeno dieci anni, e per la quale la stessa Amiu nel 2022 ha avviato la chiusura definitiva. Questo sito non compare nel documento del Rina poichè ad oggi la chiusura non è stata ancora completata, ma di fatto la sua posizione a poche decine di metri dall’uscita del casello di Busalla e la sua relativa distanza a case e impianti industriali potrebbero renderla appetibile.

Insomma, se vale la regola dei tre indizi che fanno una prova, ad oggi per considera l’Alta Valle Scrivia come possibile area per il prossimo termovalorizzatore, nel mazzo di indizi ce ne sono solo due. Sul tema la nuova giunta di Genova guidata da Silvia Salis, che è anche sindaca metropolitana, non si è ancora espressa direttamente. Ma durante la campagna elettorale e nei corridoio si è parlato e si parla di un rilancio di Amiu. E per rilanciare l’azienda chiudere il ciclo “in house” potrebbe essere una delle strade da percorrere. Che sia questo il terzo indizio?