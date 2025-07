In arrivo nuove telecamere per il centro: focus da Galleria Mazzini a Spianata Castelletto

Genova. Il Comune punta sulla tecnologia per presidiare il centro città, investendo nel potenziamento della fibra ottica e su nuove telecamere per la sorveglianza delle strade.

Il progetto vale poco più di 650mila euro, finanziati nell’ambito del programma innovativo per la qualità dell’abitare (Pinqua), e prevede la realizzazione di nuove tratte in fibra ottica, l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e nel potenziamento dell’attuale sistema.

Le quattro aree individuate dal Comune

La nuova fibra ottica verrà posata su quattro diverse tratte individuate come sensibili:

Piazza Truogoli di Santa Brigida – Corso Ugo Bassi;

Via Brignole De Ferrari – Spianata Castelletto;

Piazza Portello – Corso Magenta;

Vico Domoculta – Galleria Mazzini.

Il finanziamento era in realtà già stato chiesto un anno fa, e adesso è arrivato il via ibera al progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Nuove telecamere dopo la “migrazione” dal centro storico

La giunta ha sottolineato in una delibera come l’installazione del sistema di videocamere di sorveglianza nel centro storico abbia comportato “la migrazione di episodi di criminalità in aree limitrofe in particolare a nord della zona dello stesso sestriere di Pré dove, tra l’altro, è ubicata la sede del polo universitario, privandole della necessaria sicurezza e della tranquillità che le contraddistingueva nei tempi immediatamente precedenti l’avvio dei lavori”.

Da qui la decisione di ampliare la copertura e includere le aree dove sarebbero aumentati gli episodi di microcriminalità.

Le telecamere di sorveglianza a Genova

Al 31 dicembre 2024 erano 2.439 le telecamere installate in città, la stragrande maggioranza arrivate dal 2017 in poi.

Il picco di installazioni proprio nel 2024, con quasi 1.000 (939) occhi elettronici disseminati per le strade genovesi. A gennaio 2024 il Comune aveva annunciato che ben 736 telecamere di videosorveglianza di nuova generazione sarebbero state installate tra il centro storico, il Porto Antico e piazza De Ferrari, di cui 200 con tecnologia a 2megapixel fino a 40X di zoom e 134 multiottiche .