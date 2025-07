Genova. Risveglio brusco per i residenti delle Gavette, in Val Bisagno, che da tempo convivono con il cantiere di restyling e messa in sicurezza del viadotto Bisagno, sulla A12 ,che salta interamente la vallata. Una tavola dei ponteggi, infatti, è caduta durante le operazioni di smontaggio, finendo sopra alcune macchine in sosta.

Secondo le prime informazioni l’episodio è avvenuto poco prima delle sette, mentre gli operai stavano smontando parte dei ponteggi in quota. A cadere, durante le operazioni, una tavola e un supporto di metallo, che hanno colpito due auto in sosta nel parcheggio sottostante. Non risultano feriti: durante le operazioni di questo tipo, le aree sottostanti al cantiere sono interdette al passaggio dalla presenza di movieri.

Una volta accaduto l’episodio, sul posto è giunta la polizia di stato, la polizia locale e il nucleo Psal di Asl3 per le verifiche del caso. L’area del parcheggio è stata interdetta alla popolazione durante i rilievi

Sull’episodio torna a farsi sentire il “Comitato degli abitanti sotto Ponte Bisagno” che commenta l’accaduto: “Dopo un periodo di tranquillità grazie alle precauzioni prese dai responsabili dei cantieri sulla base delle nostre richieste questo è un evento che ci preoccupa – commentano – ci aggiorneremo su questo. Resta il fatto che sotto ponti del genere non dovrebbe essere più consentito vivere. Cosa per la quale avevamo chiesto in passato di vederci riconosciuto un trasferimento. Ne riparleremo”.