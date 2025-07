Brignole, dalla prossima settimana nuovi tagli degli alberi a rischio crollo

Genova. Ancora tagli di alberi nella zona di Brignole, viale Paolo Thaon di Revel. Lunedì notte partiranno i lavori per l’abbattimento di tre pini.

Nuovo tagli di alberi a Brignole: “Pini troppo danneggiati e a rischio crollo”

L’abbattimento è stato disposto dopo l’indagine a trazione controllata, alla luce delle gravi lesioni riscontrate sugli alberi. A spiegarlo Andrea Bassoli, presidente di Aster: “È stata verificata una scarsa capacità di ancoraggio al terreno che pregiudica la stabilità dell’intera pianta, i risultati della perizia hanno evidenziato con chiarezza un elevato rischio di crollo. I pini rientrano in una zona ad alta frequentazione e questo impone un controllo frequente delle piante”

“Dispiace dover abbattere questi alberi, ma è una decisione inevitabile – afferma l’assessora comunale al Verde, Francesca Coppola – la relazione tecnica di Aster rileva un rischio concreto e non potevamo permetterci di aspettare: non veniva garantita la sicurezza per chi ogni giorno attraversa quella zona. Di qui la scelta di procedere e di darne, il prima possibile, comunicazione alla cittadinanza».

Tagli alberi, l’assessora Coppola: “Lavoriamo a un piano efficace”

La sostituzione dei tre pini è comunque già programmata. e verrà effettuata al termine della stagione estiva per garantire il perfetto attecchimento dei nuovi alberi. L’assessorato al Verde e Aster stanno lavorando per individuare una strategia sempre più condivisa per la gestione e la cura del verde cittadino.

“Vogliamo che il verde in città sia curato con sempre maggiore attenzione e sensibilità, progettato con visione e che la comunicazione sia fatta con trasparenza e in modo costante e capillare – riprende l’assessora Coppola – Comune e Aster hanno già avviato un lavoro che consenta di informare tempestivamente, di spiegare le ragioni degli interventi e di coinvolgere di più la cittadinanza e le associazioni ambientaliste».

In via di abbattimento anche i lecci

Nei giorni successivi saranno abbattute, nel limitrofo viale Caviglia, anche tre piante di leccio compromesse da un forte attacco di «cerambice», le cui larve scavano gallerie all’interno del tronco. L’intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza.

Sono otto in totale i lecci che dovranno essere abbattuti nella zona dei giardini di Brignole, “un intervento programmato e attentamente valutato per garantire la sicurezza e il benessere di tutti”, e che si tratta di “alberi già da tempo monitorati e messi in sicurezza, ma purtroppo fortemente compromessi dal punto di vista sanitario”, come aveva fatto sapere Aster.

Le piante risultano gravemente danneggiate dallo stress termico causato dai cambiamenti climatici e dalle temperature estreme degli ultimi anni. Nonostante questo si sono riaccese le polemiche, già partite la scorsa estate, quando erano stati abbattuti alcuni pini.

In autunno piantati nuovi lecci più resistenti

In autunno verranno piantati nuovi lecci della varietà rotundifolia, più resistente al caldo e alla siccità. Una scelta, aveva fatto sapere sempre Aster, “basata su studi agronomici europei, ci permette di garantire una migliore adattabilità delle piante al contesto urbano, sempre più esposto a fenomeni climatici estremi – conclude Aster – L’intervento sarà svolto in coordinamento con la Polizia Locale per garantire la massima sicurezza e con il recupero del materiale legnoso secondo i protocolli ambientali”.