Otto lecci verranno abbattuti nei giardini di Brignole: “Fortemente compromessi”

Genova. Ancora taglio di alberi in città, ancora una volta per questioni di sicurezza e in zona Brignole.

Le squadre di Aster nei prossimi giorni torneranno nei giardini davanti alla stazione, dove già la scorsa estate erano stati abbattuti tra le polemiche alcuni pini, per tagliare otto lecci. Verrà poi tagliato un altro albero, ancora una volta un leccio, in piazza della Vittoria.

Taglio alberi a Brignole, Aster: “Lecci fortemente compromessi”

Aster ha fatto sapere che si tratta di “un intervento programmato e attentamente valutato per garantire la sicurezza e il benessere di tutti”, e che si tratta di “alberi già da tempo monitorati e messi in sicurezza, ma purtroppo fortemente compromessi dal punto di vista sanitario”

Il taglio degli alberi a Brignole è stato autorizzato dal tavolo tecnico della Soprintendenza “dopo un’attenta analisi delle condizioni delle piante, che risultano gravemente danneggiate dallo stress termico causato dai cambiamenti climatici e dalle temperature estreme degli ultimi anni”. I lecci, insomma, sarebbero a rischio crollo perché indeboliti dalle piogge torrenziali e dalle temperature da record.

In autunno piantati nuovi lecci più resistenti