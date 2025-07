La tabaccaia gli chiede l’età per le sigarette, lui perde le staffe: giovane denunciato dalla polizia

Genova. Un ragazzo è stato denunciato dalla polizia dopo aver dato in escandescenze in una tabaccheria di corso Solferino, in zona Castelletto.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine il giovane, di nazionalità straniera, si è presentato sabato mattina in negozio per comprare le sigarette. Sospettando che non fosse ancora maggiorenne, la donna gli ha chiesto un documento per dimostrare l’età.

Ne è scaturita una lite che è poi degenerata in violenza quando il ragazzo (che in realtà non è minorenne) ha preso a calci il contenitore delle pile esauste, rovesciandolo per terra.

La negoziante ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti in moto. In breve tempo gli agenti rintracciato nelle vicinanze il giovane che ha inveito anche nei loro confronti. Alla fine è stato denunciato per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.