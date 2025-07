Genova. Il nuovo supermercato che dovrebbe sorgere in via Campostano, a Nervi, è stato al centro di un incontro tra i rappresentanti della maggioranza in Comune in cui è stata ribadita la contrarietà al progetto.

Come noto, nell’area dovrebbe sorgere un nuovo supermercato a marchio Basko su una superficie di circa 1.4000 metri. Per il progetto è stata già attivata la conferenza dei servizi, e Pd, Avs e lista Civica Salis hanno già chiarito l’intenzione di contrastarlo.

“A Nervi, un supermercato ogni 300 metri. Ora vogliono distruggere l’ultima area verde rimasta per costruirne un’altro, con uno sbancamento di oltre 35.000 metri cubi di terra. È inaccettabile – dicono la consigliera municipale Francesca Benelli e il consigliere comunale Lorenzo Garzarelli.

“È l’ennesimo regalo alla grande distribuzione, frutto di una gestione del territorio da parte della giunta comunale Bucci-Piciocchi e della giunta municipale Bogliolo, che in otto anni ha dimostrato zero visione urbanistica, puntando sistematicamente su supermercati e cemento, senza alcuna pianificazione sostenibile. Un modello che ha ignorato il tessuto sociale e commerciale dei quartieri, contribuendo a svuotarne l’identità e compromettendone la vivibilità”.

Nel solo quartiere di Nervi, proseguono da Avs, sono già presenti otto supermercati, oltre a un ricco tessuto di attività di prossimità come panifici, fruttivendoli, gastronomie, enoteche, alimentari, che rischiano ora di essere spazzate via.

“Un danno enorme per il piccolo commercio – sottolineano Benelli e Garzarelli – e per l’identità stessa del quartiere.” Avs ha quindi annunciato che affronterà il tema lunedì in Municipio Levante e martedì in consiglio comunale, per chiedere per quanto possibile una rimodulazione del progetto con l’avvio di una nuova fase di pianificazione urbana.